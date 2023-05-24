День славянской письменности и культуры: значение для современности

Каждый год в России и других славянских странах 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры. Дата приурочена ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и письменности.

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Кто такие Кирилл и Мефодий

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Кирилл и Мефодия жили в IX веке. Они братья, происходили из семьи византийского военачальника.

Мефодий изначально решил развиваться в военной сфере, но потом принял монашеский постриг. Кирилл обучался в Константинополе, был библиотекарем патриарха, затем преподавал философию.

В 863 году в Константинополь прибыло посольство правителя Великой Моравии Ростислава, просившего прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Византийский император решил отправить туда Кирилла и Мефодия.

Именно с этим событием связывают создание Кириллом азбуки. Она отражала фонетические особенности славянского языка. Братья придумали корпус текстов на славянском, который давал представление об основных нормах христианского мира.

Почти сразу Кирилла и Мефодия причислили к лику святых. В РПЦ их память чествуют с XI века.

История праздника

Создание письменности было эпохальным событием, новой вехой в цивилизации. Поэтому в некоторых странах День памяти святых Кирилла и Мефодия отмечают не только как церковный, но и как государственный праздник.

Впервые после долгого перерыва торжества в честь святых прошли в 1863 году – на тысячелетие славянской азбуки. Тогда же было решено вспоминать просветителей 11 (по новому стилю 24) мая.

Спустя 120 лет 24 мая был объявлен Днем славянской культуры и письменности. Знаковым событием стало открытие памятника Кириллу и Мефодию в Москве 24 мая 1992 года.

Значение праздника

Этот праздник не отмечается так широко, как Новый год или 8 Марта, но он не менее важен. Появление письма играет большую роль для всего мира. Многие современные языки созданы на основе славянского алфавита.

Кирилл и Мефодий проделали большую работу. Благодаря их труду стали распространяться знания и переводы церковных текстов, которые раньше были доступны только на иностранных языках.

Также создание славянской письменности дало толчок развитию литературного языка и книгоизданию у многих народов.