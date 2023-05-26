А я что, рыжий, что ли? История выражения

О рыжих людях в разные периоды времени было множество заблуждений и стереотипов. Их считали то бездушными и готовыми украсть чужую душу, то обладателями магического дара. Сам же цвет волос стал синонимом инаковости.

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"Рамблер" рассказывает, что значит формула "Я что, рыжий, что ли?", и объясняет, в чем на самом деле уникальность людей с этим цветом волос.

Значение

"Я что, рыжий, что ли?" — своеобразное выражение того, что человек не хочет отличаться от других. Значение этой формулы близко к смыслу фразеологизма "белая ворона". Рыжих людей гораздо меньше, чем обладателей другого цвета волос (всего 2% от всего населения земного шара), поскольку эта внешняя особенность — рецессивный признак.

Мутация

В Национальном институте здоровья США выяснили, что у рыжего пигмента есть определенная мутация в гене MC1R. Из-за этого становится больше красного пигмента феомеланина и меньше более темного — эумеланина. Первый отвечает за светлую кожу и бледные глаза, второй — за морковный цвет волос и веснушки. Из-за этого рыжеволосые более чувствительны к ультрафиолету и должны быть осторожны на солнце.

Чувствительность

Мутация в гене MC1R становится причиной того, что ее обладатели более чувствительны к боли, чем те, у кого ее нет. Рыжие также по-другому реагируют на обезболивающие, острее воспринимают жар и холод.

Гормоны