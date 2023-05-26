А я что, рыжий, что ли? История выражения
О рыжих людях в разные периоды времени было множество заблуждений и стереотипов. Их считали то бездушными и готовыми украсть чужую душу, то обладателями магического дара. Сам же цвет волос стал синонимом инаковости.
"Рамблер" рассказывает, что значит формула "Я что, рыжий, что ли?", и объясняет, в чем на самом деле уникальность людей с этим цветом волос.
Значение
"Я что, рыжий, что ли?" — своеобразное выражение того, что человек не хочет отличаться от других. Значение этой формулы близко к смыслу фразеологизма "белая ворона". Рыжих людей гораздо меньше, чем обладателей другого цвета волос (всего 2% от всего населения земного шара), поскольку эта внешняя особенность — рецессивный признак.
Мутация
В Национальном институте здоровья США выяснили, что у рыжего пигмента есть определенная мутация в гене MC1R. Из-за этого становится больше красного пигмента феомеланина и меньше более темного — эумеланина. Первый отвечает за светлую кожу и бледные глаза, второй — за морковный цвет волос и веснушки. Из-за этого рыжеволосые более чувствительны к ультрафиолету и должны быть осторожны на солнце.
Чувствительность
Мутация в гене MC1R становится причиной того, что ее обладатели более чувствительны к боли, чем те, у кого ее нет. Рыжие также по-другому реагируют на обезболивающие, острее воспринимают жар и холод.
Гормоны
У рыжеволосых людей организм вырабатывает больше адреналина, чем у людей с другой внешностью. Это происходит потому, что у них повышена функция надпочечников. Это позволяет не только производить больше адреналина, но и быстрее получать к нему доступ. Это помогает рыжеволосым быть более собранными в экстремальных условиях. При этом из-за повышенной выработки адреналина рыжие люди часто более вспыльчивы.