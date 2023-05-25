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Девушка придумала оригинальный способ мести за измену и показала его в TikTok

Пользовательница соцсети TikTok с ником carrieanne придумала оригинальный способ мести возлюбленному, который ей изменил. Видео, на котором девушка показала свой метод, набрало более 1,5 миллиона просмотров: многие комментаторы восхитились ее изобретательностью.

Девушка придумала оригинальный способ мести за измену
© Lenta.ru

В ролике можно увидеть, как девушка прячет несколько креветок в карнизе для штор в доме неверного партнера. «Если вам изменил парень, спрячьте креветки в его карнизе», — подписала пост carrieanne.

Пользователи, посмотревшие видео, похвалили изощренный способ мести девушки. «Я считаю, это лучшее, что я видела за долгое время!», «Эта девушка заслуживает награду», — поделились мнениями участники обсуждения.

Некоторые комментаторы рассказали, как они мстили своим партнерам за измену. «Я почистила унитаз его зубной щеткой и мочалкой», «Однажды я вылила немного чесночного масла на всю его обувь», — написали они. Еще одна пользовательница вспомнила, что спрятала в задней части телевизора неверного возлюбленного крабовые палочки.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она отомстила бывшему парню за предательство. Узнав, что он общается с другой, девушка начала заказывать на его адрес специальное белье от недержания.

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