Зачем исследовательница учила черепах зевать

В то время как одни исследования ученых не вызывают у нас вопросов, другие по-настоящему вводят в ступор.

© Unsplash

К числу последних относится исследование, в ходе которого ученая пыталась научить черепах зевать. Подробнее о целях этого исследования и его результатах – в материале "Рамблера".

Однажды орнитолог из Линкольнского университета в Великобритании Анна Уилкинсон решила выяснить, способны ли черепахи к эмпатии. Несмотря на то, что основным предметом исследований Уилкинсон были птицы, в свободное от работы время она любила изучать рептилий.

У эксперта была красноногая черепаха Моисей, которая позволяла ей проводить различные эксперименты. К примеру, с помощью Моисея Уилкинсон установила, что черепахи могут проходить лабиринты быстрее мышей, если тренировать их. Помимо этого, исследовательница выяснила, что черепахи способны к социальному обучению.

Чтобы узнать, склонны ли рептилии к эмпатии, она решила руководствоваться зевотой. Человек и многие животные начинают зевать, если наблюдают, как это делают другие. Это указывает на развитую эмпатию особей: если они зевают, подобно окружающим, значит, они могут и сочувствовать им.

На протяжении шести месяцев Уилкинсон пыталась научить Моисея зевать по команде. Питомец зевал, однако другие черепахи не делали этого вслед за ним. Анна предположила, что черепахи все же могут быть склонны к эмпатии, но проявляют ее очень слабо.