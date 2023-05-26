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Зачем исследовательница учила черепах зевать

В то время как одни исследования ученых не вызывают у нас вопросов, другие по-настоящему вводят в ступор.

Зачем исследовательница учила черепах зевать
© Unsplash

К числу последних относится исследование, в ходе которого ученая пыталась научить черепах зевать. Подробнее о целях этого исследования и его результатах – в материале "Рамблера".

Однажды орнитолог из Линкольнского университета в Великобритании Анна Уилкинсон решила выяснить, способны ли черепахи к эмпатии. Несмотря на то, что основным предметом исследований Уилкинсон были птицы, в свободное от работы время она любила изучать рептилий.

У эксперта была красноногая черепаха Моисей, которая позволяла ей проводить различные эксперименты. К примеру, с помощью Моисея Уилкинсон установила, что черепахи могут проходить лабиринты быстрее мышей, если тренировать их. Помимо этого, исследовательница выяснила, что черепахи способны к социальному обучению.

Чтобы узнать, склонны ли рептилии к эмпатии, она решила руководствоваться зевотой. Человек и многие животные начинают зевать, если наблюдают, как это делают другие. Это указывает на развитую эмпатию особей: если они зевают, подобно окружающим, значит, они могут и сочувствовать им.

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На протяжении шести месяцев Уилкинсон пыталась научить Моисея зевать по команде. Питомец зевал, однако другие черепахи не делали этого вслед за ним. Анна предположила, что черепахи все же могут быть склонны к эмпатии, но проявляют ее очень слабо.

За свою работу ученая получила "Шнобелевскую премию".

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