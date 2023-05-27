Самые смешные мемы недели в российских соцсетях
Выходные – лучшее время для того, чтобы отдохнуть, расслабиться и повеселиться. Если после напряженной рабочей недели ваших сил хватает лишь на то, чтобы лежать на диване в компании снеков и ноутбука, не нужно заставлять себя активничать. В конце концов, каждому из нас порой нужны спокойные выходные.
Поднять настроение поможет любимая музыка, просмотр хорошей комедии, встреча с друзьями и, конечно, свежая порция мемов. "Рамблер" собрал самые смешные за прошедшую неделю.