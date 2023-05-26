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Мужчине предложили 17 миллионов рублей за найденный в его саду метеорит

Мужчина из Германии собирается продать упавший в его сад метеорит. Как сообщает Daily Mirror, стоимость метеорита оценивают в 200 тысяч евро (17 миллионов рублей).

Мужчине предложили 17 млн рублей за найденный в его саду метеорит
© Lenta.ru

47-летний Махмут Сахин, живущий в городке Эльмшорне в Германии, пил кофе в своем доме с дочерью и женой, когда во дворе раздался оглушительный грохот. Сначала мужчина подозревал, что произошла авария, однако вскоре нашел на участке рядом с домом воронку, в которой лежал камень весом в 3,5 килограмма.

Дочь Сахина увлекается естественными науками и вспомнила, что метеориты, в отличие от обычных камней, притягивают магниты. Сахин попробовал поднести к камню магнит, и тот действительно притянулся к нему.

После известия о падении метеорита Сахину стали звонить со всего мира и предлагать деньги за его находку. Среди прочих, к нему обращались коллекционеры и музеи из Германии и США. Один из потенциальных покупателей пообещал за метеорит 200 тысяч евро (около 17 миллионов рублей).

Сахин и его семья пока не приняли ни одного предложения и рассматривают возможные варианты. Они утверждают, что им хотелось бы, чтобы у публики осталась возможность посмотреть на метеорит.

Карстен Йонас, специалист по изучению метеоритов из Meteors Working Group, подсчитал, что примерный возраст находки составляет примерно 4,5 милларда лет. При этом до попадания в земную атмосферу вес метеорита мог составлять до 100 килограмм. Камень был частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

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