История появления самого первого мотеля в мире

Мотели успели стать неотъемлемой частью национального культурного ландшафта США.

© John Margolies / Library of Congress

Вы, как минимум, встретите это заведение во многих кинокартинах. Вот утомленное семейство заселяется в номер, чтобы утром продолжить автопутешествие. По соседству с ними обитает детектив, который прибыл в незнакомый штат для проведения расследования. А еще есть фильмы ужасов, в которых ни о чем не догадывающихся отдыхающих подкарауливают незнакомцы на парковке.

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Но знаете ли вы, кто построил первый в истории человечества мотель? "Рамблер" расскажет, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Как все начиналось

На дворе стоял 1925 год. С появлением автомобилей многие автовладельцы начали выезжать за пределы своих городов и путешествовать по стране. Однако подходящих мест для передышки от долгой дороги на тот момент не было.

Водителям приходилось спать на парковках и сооружать перевалочные пункты в виде палаток самостоятельно. Наблюдая за подобной картиной, Артур Хайнеманн решил создать место, в котором можно было бы отоспаться в комфортных условиях и привести себя в порядок.

Гостиничное заведение, на строительство которого ушло 80 000 долларов, появилось на шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. За одну ночь посетители платили 1,25 доллара. Им предоставлялся номер с кроватью, душем, питанием и услугами прачечной.

Название

Оно называлось Milestone Mo-Tel Inn. При этом под вторым словом подразумевалось выражение "motor hotel", что дословно означает "отель для автомобилистов". Однако его пришлось сократить, так как все буквы попросту не умещались на вывеске. Так и зародилось всем известное на сегодняшний день слово "мотель".

Финал

К сожалению, новатору не пришла в голову мысль регистрировать термин, обозначающий новый тип гостиницы, в качестве торговой марки. Конкуренты быстро переняли его идею и стали именовать свои сооружения для отдыха мотелями. Это обстоятельство, а также Великая депрессия и заполонившие всю страну сети мотелей помешали бизнесу Хайнеманна развиваться.