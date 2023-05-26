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Женщина пробралась в закрытый ресторан и приготовила себе салат за $500

Жительница США пробралась в закрытый ресторан и приготовила из продуктов салат, который стоит $500, пишет New York Post.

Женщина пробралась в закрытый ресторан и приготовила себе салат за $500
© Газета.Ru

По сообщениям местных властей, в прошлые выходные 23-летняя Кэлли Элизабет Туитт вошла в закрытый ресторан в Джорджии и взяла в руки столько ингредиентов, что салат, который она смешала, стоил примерно $500.

По словам полицейских, когда американка готовила салат, она прикоснулась к нескольким продуктам, оставив в итоге бесполезными ингредиенты стоимостью еще на сотни долларов. Офицеры предъявили ей обвинение в краже. Сама Кэлли не объяснила свои мотивы.

Ранее в США вор угнал машину с механической коробкой передач, но не разобрался, как ей управлять. Когда офицеры приехали на место, преступник все еще находился внутри автомобиля и пытался тронуться с места.

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