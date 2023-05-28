Народный календарь. Что запрещено делать незамужним 31 мая, чтобы не остаться одной

Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и семь дев мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Иулию.

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В этот день незамужним девушкам нельзя сидеть дома одним, в противном случае вторую половинку они так никогда и не найдут. Также запрещено сидеть под осиной, так как потом начнут ныть суставы.

Также в этот день запрещено делать кисель из овса, поскольку таким образом можно привлечь негатив в дом и заболеть. 31 мая лучше отдать предпочтение классическому напитку, для приготовления которого не понадобится использовать овес.

Запрещено брать в руки расческу, с которой не убраны волосы. Наши предки считали, что сперва необходимо очистить ее от волос, а после этого омыть священной водой. Только в таком случае в этот день ее можно будет использовать. С чем эта примета связана — неизвестно, но в древности старались ее придерживаться.

Приметы погоды:

Дуб перед ясенем лист пустит — к засушливому лету.

Яблоня и рябина поздно расцвели — к поздней осени.

Кукушка долго и без остановки кукует — к наступлению теплых деньков.