День Пахома Теплого: что нельзя делать 28 мая

28 мая православные верующие чтят память Пахомия Великого – египетского монаха, а в народе этот праздник получил название "Пахом Теплый". В этот день наши предки сеяли пшеницу и встречали лето.

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Пахомий прославился тем, что основал первый христианский общежительный монастырь и составил монастырский устав.

В этот день было принято начинать работу в поле как можно раньше и высаживать только лишь пшеницу – согласно поверьям, если до обеда не уйти домой, все труды будут напрасными. А, если сеять 28 мая не только пшеницу, но и другие культуры, урожай будет скудным.

В этот день считалось хорошей приметой навести порядок как в доме, так и во дворе. Хозяйки готовили еду с расчетом на то, что необходимо будет поделиться ею с нуждающимися.

В этот день считалось плохой приметой

проводить влажную уборку, чтобы не "вымыть" из жилища семейное счастье,

брать в руки острые, колющие и режущие предметы – заниматься рукоделием или шитьем на Пахома Теплого считалось дурным знаком,

давать в долг или самим занимать деньги, как и просто передавать монеты из рук в руки – это грозило нищетой,

употреблять в пищу мясо, если день Пахома Теплого выпал на пятницу – можно потерять здоровье и навлечь на себя затяжные болезни,

пользоваться чужими носовым платком или полотенцем – приметы гласили, что после такого действия человек забирает себе все проблемы и недуги другого, кому принадлежали вещи,

сеять пшеницу и проводить любые другие работы в поле будучи не полностью здоровым человеком – в таком случае урожай не удастся,

мечтать о свадьбе или планировать свадебное торжество – после этого все планы непременно рухнут и помолвка не удастся.