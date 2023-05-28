Какие русские фамилии на самом деле турецкие

Казалось бы, экзотические турецкие фамилии должны быть в России редкостью. Однако на самом деле это не совсем так. Многие турки, обосновавшиеся в нашей стране, настолько обрусели, что их фамилии изменились до неузнаваемости.

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Турки в России

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Наиболее массовое переселение турок в Российскую империю произошло во время русско-турецких войн. Тем более что, как известно, подобных конфликтов в отечественной истории, начиная еще с XVI века, было несколько. Тогда это были турки, которых называют османами, так как они являлись выходцами из Османской империи, образованной в 1299 году. В таком виде государство, которым управляли султаны, просуществовало не одно столетие.

Лишь в начале ХХ века Турция приняла республиканское правление, и некоторые турки предпочли перебраться в уже советскую Россию. Согласно переписи населения 1926 года, в СССР проживало 8,5 тысяч турок. Впоследствии многие из них все-таки уехали, но были и те, что предпочли остаться. В начале 2000-х годов наблюдался новый приток турецких граждан в Россию, большинство из которых приезжали либо на работу, либо после вступления в брак с россиянами.

Особенности турецких фамилий

В 1935 году власти Турции издали закон, по которому все граждане республики обязаны были взять фамилии. Даже первый президент страны Мустафа Кемаль обзавелся новой фамилией Ататюрк («отец турок»). До этого момента большинство жителей республики имели только нечто вроде отчества, то есть к имени добавлялось имя отца с приставкой -оглы («сын»). Неудивительно, что турки с удовольствием становились носителями мелодичных фамилий. Вот только брать фамилию Ататюрк им было запрещено.

Известно, что военный деятель и преемник Ататюрка Мустафа Исмет принял фамилию Иненю. Так называлась деревня, где он выиграл сражения с греками. Среди простых граждан распространены фамилии, отражающие внешний облик (Чубор - рябой, Кая – скала). В число популярных фамилий, как писал доктор исторических наук Дмитрий Еремеев в своей книге «На стыке Азии и Европы: очерки о Турции и турках», входят также: (Настоящий турок), Коджатюрк Большой турок), Шентюрк (Веселый турок).

Обрусевшие турки

Впрочем, обладателей столь экзотических фамилий в России обосновалось немного. Однако турецких фамилий попроще в нашей стране хоть отбавляй. Например, фамилию турецкого происхождения носил адмирал Александр Колчак. Эта фамилия переводится как «боевая рукавица». Такая рукавица из стали защищала правую руку воина, в то время как левая была прикрыта щитом. Прямой предок военачальника Илиас паша Колчак, заслуживший это прозвище, был комендантом турецкой крепости Хотин.