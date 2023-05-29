Зачем косатки топят европейские суда: месть или игра

За последнее время сразу несколько случаев удивили СМИ: касатки топят парусники в Европе. Почему морские обитатели объявили войну европейским судам? Об этом расскажет "Рамблер".

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Косатки уже несколько раз атаковали группой, таранили и топили яхты и парусники у берегов Испании, Португалии и Франции.

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СМИ сообщили, что в конце мая косатки врезались в парусник у южного побережья Испании, пробив его корпус и повредив руль. По данным Reuters, испанские власти поспешили спасти тонущее судно, но оно было в таком аварийном состоянии, что его пришлось отбуксировать на берег.

Это не первое нападение косаток у берегов Испании и Португалии в этом году. Обычно косатки не считаются опасными для человека. Но стайки косаток уже около десятка раз в этом году наносили серьезный ущерб лодкам в регионе.

Истории и видео об атаках косаток, широко распространенные в социальных сетях, превратили ситуацию в мем.

Так что же происходит? Ученые, изучающие самих китов, тоже не совсем уверены. Но у них есть две ведущие теории.

Теория № 1: косатки просто играют

Тесно связанные с афалинами, косатки — очень умные и любопытные морские млекопитающие. Используя серию подводных импульсов и свистков, киты общаются с такой изощренностью, что стаи формируют свои собственные диалекты, а родители учат своих детенышей методам охоты, которые передаются из поколения в поколение.

Обучившись новой игре, молодые косатки часто повторяют ее много раз. Игра — это лишь часть обучения тому, как быть сильным хищником.

По словам Альфредо Лопеса Фернандеса, исследователя из Университета Авейру в Португалии, который работает с GTOA, это соответствует схеме нападений китов, свидетелями которых стали в этом году ученые.

В этом случае поведение является «самоиндуцированным», сказал Лопес Фернандес, а не вызвано непосредственно какой-то внешней (например, человеческой) провокацией.

«Это означает, что они изобретают что-то новое и повторяют это», — добавил он.

Теория № 2: косатки жаждут мести

Косатки у Пиренейского побережья любят следовать за рыболовными судами, чтобы поймать голубого тунца до того, как рыбаки смогут их поймать, подвергая водных млекопитающих риску быть сбитыми или запутаться. Ученые видели косаток в этих водах со свисающими с их тел лесками.

Так что, по словам Лопеса Фернандеса, вполне возможно, что в прошлом у косатки была неприятная стычка с лодкой, и теперь она учит других косаток атаковать суда. Команда подозревает, что это может быть связано с историей, когда в 2020 году случайно, но травматично одна яхта столкнулась с косаткой по прозвищу Белая Глэдис. Возможно, киты затаили обиду и теперь мстят.