Что нельзя делать в день Федора Житника 29 мая

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, который родился в Египте и был первым рукоположен в священники. В народе его прозвали Житником, потому что в это время заканчивали сеять яровые.

© Unsplash

С 29 мая связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Видео дня

Запреты

Наши предки верили, что в день Федора Житника ни в коем случае нельзя оставлять объедки на тарелке. Все, что было положено на завтрак, обед или ужин 29 мая, нужно съесть, иначе в будущем человек столкнется с финансовыми проблемами и будет вынужден доедать за другими. Лучше рассчитывать свои силы и не брать больше, чем можешь съесть.

При этом на Руси верили, что в этот день плохая примета - есть ложкой, особенно чужой. Считалось, что так можно привлечь в дом большое несчастье. Поэтому лучше использовать другие столовые приборы и, соответственно, отказаться от первых блюд.

Не состоящим в браке девушкам и женщинам не стоит сегодня заплетать косы. Сегодня это уже не так актуально, но наши предки были убеждены, что заплетенные волосы могут отпугнуть от дам последних женихов. Кроме того, в день Федора Житника незамужним нельзя надевать красное, иначе можно никогда не найти возлюбленного и не дождаться предложения руки и сердца.

Отдельные приметы и запреты касаются свадеб и обручальных колец. Согласно поверьям, нельзя мерить чужие обручальные кольца, чтобы в семье не завелись недоверие и обманы. Невестам сегодня лучше самостоятельно заниматься выбором платья и туфель, иначе брак обернется разводом.

Что можно делать?

Сегодня отличный день для того, чтобы провести его в саду или на огороде. На Руси в день Федора Житника обязательно работали с землей. Согласно приметам, уборка в доме 29 мая не принесет ничего хорошего, а, вот, любой труд в саду или на огороде окажется удачным.

Наши предки также считали, что в день Федора Житника надо обязательно угодить домовому и угостить его злаковой кашей, поставив тарелку с угощением в угол дома.