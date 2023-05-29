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Что нельзя делать в день Федора Житника 29 мая

Православная церковь 29 мая чтит память преподобного Феодора Освященного, который родился в Египте и был первым рукоположен в священники. В народе его прозвали Житником, потому что в это время заканчивали сеять яровые.

Что нельзя делать в день Федора Житника 29 мая
© Unsplash

С 29 мая связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Запреты

Наши предки верили, что в день Федора Житника ни в коем случае нельзя оставлять объедки на тарелке. Все, что было положено на завтрак, обед или ужин 29 мая, нужно съесть, иначе в будущем человек столкнется с финансовыми проблемами и будет вынужден доедать за другими. Лучше рассчитывать свои силы и не брать больше, чем можешь съесть.

При этом на Руси верили, что в этот день плохая примета - есть ложкой, особенно чужой. Считалось, что так можно привлечь в дом большое несчастье. Поэтому лучше использовать другие столовые приборы и, соответственно, отказаться от первых блюд.

Не состоящим в браке девушкам и женщинам не стоит сегодня заплетать косы. Сегодня это уже не так актуально, но наши предки были убеждены, что заплетенные волосы могут отпугнуть от дам последних женихов. Кроме того, в день Федора Житника незамужним нельзя надевать красное, иначе можно никогда не найти возлюбленного и не дождаться предложения руки и сердца.

Отдельные приметы и запреты касаются свадеб и обручальных колец. Согласно поверьям, нельзя мерить чужие обручальные кольца, чтобы в семье не завелись недоверие и обманы. Невестам сегодня лучше самостоятельно заниматься выбором платья и туфель, иначе брак обернется разводом.

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Что можно делать?

Сегодня отличный день для того, чтобы провести его в саду или на огороде. На Руси в день Федора Житника обязательно работали с землей. Согласно приметам, уборка в доме 29 мая не принесет ничего хорошего, а, вот, любой труд в саду или на огороде окажется удачным.

Наши предки также считали, что в день Федора Житника надо обязательно угодить домовому и угостить его злаковой кашей, поставив тарелку с угощением в угол дома.

Природные приметы

  • Яркое солнце 29 мая - к жаркому лету;
  • Птицы не поют - к несчастью;
  • Обильно цветет рябина - к дождливой осени;
  • Рябина еще не зацвела - к сухой осени.
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