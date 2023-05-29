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Овцеголовый губан: морской обитатель, ставший мемом

Знакомьтесь, перед вами азиатский овцеголовый губан, также именуемый Кобудаем. Он обитает в скалистых рифах недалеко от Японских островов, Корейского полуострова и в Южно-Китайском море. Его общая длина может достигать 100 см, а вес – аж 14 килограмм.

Однако морской обитатель прославился не за счет своих размеров, максимально развиваемой скорости или охотничьих талантов. Эта необычная пучеглазая рыба поразила интернет своим любопытством: на самой популярной фотографии овцеголовый губан очень внимательно следит за действиями дайвера.

"Рамблер" расскажет об удивительно милой истории из жизни Кобудая и проиллюстрирует мемы с ним.

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