Овцеголовый губан: морской обитатель, ставший мемом

Знакомьтесь, перед вами азиатский овцеголовый губан, также именуемый Кобудаем. Он обитает в скалистых рифах недалеко от Японских островов, Корейского полуострова и в Южно-Китайском море. Его общая длина может достигать 100 см, а вес – аж 14 килограмм.

Однако морской обитатель прославился не за счет своих размеров, максимально развиваемой скорости или охотничьих талантов. Эта необычная пучеглазая рыба поразила интернет своим любопытством: на самой популярной фотографии овцеголовый губан очень внимательно следит за действиями дайвера.