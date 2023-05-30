Какие русские фамилии считались "позорными"

В России царской эпохи внебрачные дети получали фамилию, которая сообщала об их происхождении. Если благородные родители давали своим детям усеченные фамилии, указывающие на происхождение рода, то неимущие сословия оставляли на внебрачных детях печать несчастья, порой даже в виде бранных слов.

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В Русской Православной церкви неприязненное отношение к внебрачным детям стало распространенным в XVI веке. Духовенство подчеркивало свое несочувствие последствиям внебрачных связей, порой даже отказываясь крестить таких младенцев. Незаконнорожденные юноши признавались церковью запятнанными и не допускались к священническому сану. Такое же отношение было и к незаконнорожденным девушкам, которых молодые батюшки даже не рассматривали в качестве невест.

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Незаконнорожденных детей в России становилось все больше в XVIII веке, когда создавалась регулярная армия, куда забирали на 25 лет молодых парней, которые накануне успевали обвенчаться. Их жены проводили лучшие годы в одиночестве, ожидая супруга только на побывку. И зачастую, когда солдат уже украшенный сединой, наградами и шрамами впервые оказывался дома, то его встречал незаконный, «зазорный» ребенок, а то и не один.

Незаконнорожденные дети простолюдинов не получали фамилии до XIX века, а только клички. Их записывали в официальные документы и в дальнейшем каждому было понятно, кто этот человек. Наиболее распространенные клички были байстрюк, безбатьковщина, беспуток, выблюнок, выгунок, выпороток, выплыш, выстирок, закрапивник, зауголок, капустник, курвач, курвенок, марыш, замарыш.

В семьях, где ребенок вырос только с матерью и чужим отцом, его считали наполовину чужим. Такие дети не имели настоящего отчества и записывались в метриках как Половинкин или сын полу Анны, а затем фамилии становились Полуанин, Полуварварин, Полунадеждин и т.д. Иногда использовали девичью фамилию матери или крестного отца, но эти дети все равно были «наполовину» и получались фамилии типа Полупьянов, Полоумнов, Полустроев, Полукроев и т.д.

У аристократических династий ситуация с незаконнорожденными детьми была более гуманной. Высокородные отпрыски не получали все титулы своих родителей, но редко бывали лишены наследства и обучались часто за границей. Однако практика отмечать «зазорного» ребенка существовала и у дворян. Фамилии таких детей образовывались усечением фамилии отца или использованием анаграммы. Князья использовали географические названия, где располагались их поместья, для фамилий своих незаконных отпрысков.