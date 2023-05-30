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Вуди Аллен спас жизнь подавившемуся другу в ресторане

Голливудский режиссер Вуди Аллен во время ужина в нью-йоркском ресторане спас жизнь своему другу Эндрю Штейну. 76-летний мужчина подавился куском свинины и стал задыхаться.

Вуди Аллен спас жизнь подавившемуся другу в ресторане
© Мир24

Поняв, что другу нужна помощь, 87-летний режиссер применил прием Геймлиха. Он заключается в периодическом сдавливании нижней части диафрагмы – это сжимает легкие и позволяет вытолкнуть застрявший в трахее предмет.

По словам очевидцев, Аллен проводил спасательные мероприятия «с удивительной силой и энергией». В результате Штейну удалось освободить дыхательные пути и восстановить дыхание.

«Это действительно было похоже на сцену из одного из его фильмов. Если бы не его сообразительность, боюсь, я бы умер. Я обязан ему своей жизнью», – отметил позднее пострадавший, говоря об Аллене.

Это не первый случай такого рода в биографии Вуди Аллена – в 1993 году он спас продюсера программы «Субботним вечером в прямом эфире» Жан Думаньян, которая подавилась хлебом, сообщает Page Six.

В 2022 году Вуди Аллен заявил, что подумывает об уходе на пенсию из-за бурного расцвета стриминговых платформ. Однако позднее он отказался от своих слов по поводу завершения карьеры.

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