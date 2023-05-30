Какую информацию о полёте Гагарина скрывали в СССР

Полет Юрия Гагарина в космос стал из ряда вон выходящим событием 1961 года не только для Советского Союза, но и для всего мира. Однако повышенное внимание специалистов привлекал не только сам полет, но и приземление космонавта. Лишь через 25 лет стало известно о том, что Гагарин приземлился на парашюте, а вовсе не в космическом корабле, как все полагали.

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Не зря ежегодно 12 апреля в нашей стране отмечают День космонавтики. Именно в этот день 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Гагарин отсутствовал на планете Земля 108 минут, а затем, как писали газеты, успешно приземлился в Саратовской области. Первыми людьми, которым довелось увидеть прибывшего космонавта, оказались Анна Тахтарова, супруга местного лесника, и ее внучка Рита. Сперва, увидев «оранжевое чудище», Анна Акимовна и Рита пустились наутек. Но Гагарин крикнул, что он свой, мол, советский. После этого Тахтарова, поняв, что имеет дело с человеком, даже помогла Гагарину снять шлем. А потом прибыли и военные.

История эта была описана во многих изданиях не единожды. Подробностей в ней всегда хватало. Вот только об одном журналисты в течение 25 лет ни разу так и не поведали миру правду – о том, каким образом приземлился отечественный космонавт. Широкая общественность была уверена в том, что Юрий Гагарин вышел на поверхность родной планеты из кабины космического корабля. Впрочем, именно в этом всех и убеждали советские власти.

Как это было на самом деле

Хотя, стоит отметить, что подозрения по поводу того, что Юрий Гагарин приземлился вовсе не в космическом корабле, возникли в первые же дни чествования героя. Как пишет Гелий Салахутдинов в своей книге «Приключения на орбитах», во время масштабной пресс-конференции один из иностранных журналистов напрямую спросил у Гагарина, как тот приземлился. Космонавт смутился, переговорил о чем-то с руководителем мероприятия и ответил корреспонденту весьма уклончиво. «Главный конструктор, - сказал Гагарин, - предполагал два способа посадки: как внутри, так и вне летального аппарата».

Гагарин прекрасно понимал, что выдать подлинную информацию о способе своего приземления он не в праве. Дело в том, что Юрий Алексеевич действительно катапультировался и спустился на землю уже на парашюте. Но в те годы другого, более безопасного метода приземления, еще никто не придумал. Это обстоятельство нисколько не умаляло подвиг Гагарина, но он прекрасно понимал, чем может быть чреват слишком длинный язык.

Причины секретности

Зачем же понадобилась такая секретность, ведь космический полет на самом деле имел место быть? Как утверждает Валерий Лесников, автор книги «Гагаринское время. 1960-1969 годы», если бы к подвигу советского первопроходца подошли с бюрократической точки зрения, то его полет не засчитали бы космическим. Согласно требованиям ФАИ (международной авиационной федерации), статус космического присваивался только тому полету, в течение которого человек совершил старт с земли, побывал в космосе и приземлился на одном и том же летальном аппарате. Именно поэтому власти СССР более 20 лет скрывали факт того, что Юрий Гагарина покинул космический корабль и спустился вниз уже при помощи парашюта.