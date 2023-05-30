День Евдокии Свистуньи: что нельзя делать 30 мая

30 мая православные верующие вспоминает преподобную Евдокию Московскую, которая жила в XIV веке. Евдокия была дочерью суздальского князя. Повзрослев, она связала себя узами брака с великим князем Дмитрием Донским. Крестным отцом двоих из восьми детей Евдокии и Дмитрия стал преподобный Сергий Радонежский.

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После смерти мужа Евдокия ушла в монастырь. Когда Евдокия скончалась, ее погребли в Вознесенском монастыре, который она и основала.

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В народе сегодняшний день именуют днем Евдокии Свистуньи. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 30 мая

30 мая запрещено делать поспешные выводы и принимать необдуманные решения. В противном случае, можно попасть в сложную ситуацию, которая будет связана с финансовыми трудностями.

Кроме того, сегодня запрещено принимать важные решения, которые напрямую повлияют на ваше будущее или на будущее близких людей. Велик риск ошибиться и жалеть об этом.

Не доверяйте 30 мая незнакомым и малознакомым людям, а также тем, кого уже ловили на обмане или мошенничестве.

Сегодня запрещено употреблять в пишу каши и макароны. Гораздо лучше заменить их картофельными блюдами – это принесет богатый урожай.

Не ходите 30 мая в лес. Считается, что сегодня выползают ядовитые змеи, чтобы погреться на солнце. Если вы нарушите их покой, они могут ужалить.

Если днем посадили растения в огороде, вечером и ночью нельзя нельзя шуметь и веселиться. Иначе урожая не будет.

День Евдокии Свистуньи крайне неблагоприятный для поездок и путешествий. Скорее всего вы столкнетесь с проблемами в пути.

Беременным женщинам сегодня запрещено надевать одежду красного цвета, брать в руки красные вещи, а также есть еду этого цвета. В противном случае, могут случиться преждевременные роды.

Приметы

Каким будет 30 мая, таким будет все лето.

Дятел стучит в солнечную погоду – к дождю.

Свиньи роют ямы или болото – лето будет дождливым.

Если вы заболели 30 мая, скоро наступит выздоровление.