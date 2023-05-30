Древние люди рисковали здоровьем ради каменных орудий

Обработка кремня была для древних людей основным способом создания орудий. Чтобы создать острый наконечник для стрелы или нож, человек отбивал кусочек кремня специальными инструментами. Однако осколки кремня, разлетающиеся во все стороны во время обработки, часто травмировали мастеров. Так как у наших предков не было больниц и антибиотиков, они часто из-за этого умирали. Исследование опубликовано в American Antiquity.

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Сегодня обработка кремня — хобби для некоторых мастеров. Но для наших предков это было необходимое для выживания занятие. Из кремня они создавали орудия труда, оружие и инструменты для охоты. Очевидно, что обработка камня была очень опасна, но ученые не знали, насколько именно. Поэтому авторы статьи опросили 173 современных мастеров по обработке кремня и узнали, насколько часто они получают те или иные травмы в процессе выполнения своего ремесла.

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«Мы давно знали, что выбивание кремня может привести к травмам, но это никогда не было количественно оценено. Какова частота травм? Насколько серьезными могут быть травмы от ударов кремнем? Для такого рода вещей вам нужен большой размер выборки», — рассказали авторы исследования.

Среди наиболее тяжелых травм, о которых сообщили кремневые ремесленники, были сквозной прокол кости, разрез надкостницы и прокол лодыжки осколками кремния. 35 опрошенных рассказали, что им в один глаз залетали мелкие каменные осколки. Исследователи также нашли сведения об Уильяме Генри Холмсе, который в конце 1890-х годов потерял левую руку из-за удара куском кремня. И это все — не считая обычных порезов.

В результате ученые составили «карту повреждений», которая иллюстрирует частоту ранений разных частей тела. Чаще всего травмировались кисти (более 30% от всех травм), запястья (20–30%) и бедра (10–20%). В 5–10% случаев — ступни с лодыжками и область лица. А меньше всего — грудь и живот (менее 0,25% от всех травм).

Это исследование подчеркивает, насколько важными были каменные инструменты для древних народов. Мастера буквально рисковали жизнью, ведь современных методов лечения не было, поэтому такие травмы нередко приводили к смерти от кровотечений и инфекций. Даже несмертельные раны были опасны, так как мешали эффективно искать еду, воду и скрываться от опасностей.