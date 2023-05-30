$80.69+0.6386.51+0.61

Страна, в которой нормально жить с родителями до старости: видео

Во многих странах принято уже в молодом возрасте съезжать от родителей. В России чаще всего ребенок уезжает из родного дома при поступлении в институт, так как переезжает в другой город. Уже в районе 17-18 лет он становится самостоятельным и начинает зарабатывать на жизнь. Однако такие порядки не действуют в других странах.

Так произошло в Южной Корее, и эта практика очень распространена в Сеуле. Там несколько семей могут жить вместе в одной квартире десятилетиями.

Это связано с дорогой стоимостью жилья, не только собственного, но и арендованного. Также есть другие сложности, из-за которых многие семьи не могут позволить себе собственную квартиру. Поэтому там считается нормой то, что несколько поколений семьи живут в одной квартире. О том, с какими сложностями сталкиваются жители Южной Кореи, рассказал в своем блоге @snitovskii. Смотрите видео и узнаете о правилах жизни в Сеуле.

Ранее сообщалось, какие тайны скрывает одно из самых зловещих мест Южной Кореи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий