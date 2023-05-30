Во многих странах принято уже в молодом возрасте съезжать от родителей. В России чаще всего ребенок уезжает из родного дома при поступлении в институт, так как переезжает в другой город. Уже в районе 17-18 лет он становится самостоятельным и начинает зарабатывать на жизнь. Однако такие порядки не действуют в других странах.

Так произошло в Южной Корее, и эта практика очень распространена в Сеуле. Там несколько семей могут жить вместе в одной квартире десятилетиями.

Это связано с дорогой стоимостью жилья, не только собственного, но и арендованного. Также есть другие сложности, из-за которых многие семьи не могут позволить себе собственную квартиру. Поэтому там считается нормой то, что несколько поколений семьи живут в одной квартире. О том, с какими сложностями сталкиваются жители Южной Кореи, рассказал в своем блоге @snitovskii. Смотрите видео и узнаете о правилах жизни в Сеуле.