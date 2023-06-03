Еленин день: что нельзя делать 3 июня

Православная церковь 3 июня чтит память двух святых — царицы Елены и ее сына Константина, который во время своего правления узаконил христианство в Римской империи и перенес столицу в Константинополь.

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Святая Елена, согласно преданиям, основала Храм гроба Господня. В народе же ее прозвали Льняницей. Царицу считали покровительницей работ на земле, а еще в это время на Руси высаживали лен. В честь этого женщины устраивали необычный обряд. Они раздевались в поле, чтобы лен сжалился над ними обнаженными без рубашек и дал хороший урожай.

С Елениным днем связано множество древних примет и запретов, передающихся из поколения в поколение. Каких? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 июня

Наши предки верили, что в Еленин день замужним женщинам не стоит носить черную одежду, иначе это обернется скандалами в семейной жизни. Лучше надеть белый наряд, чтобы уладить конфликт с тем, с кем давно и сильно поругался.

Женщинам также нельзя сегодня заплетать косы и делать какие-либо другие прически. Считалось, что волосы могут потерять свою красоту. Чтобы в доме царила любовь и благополучие, на Руси выполняли еще один обряд: раскладывали по всему дому скорлупу от яиц, которые до этого съели все члены семьи.

Плохая примета 3 июня — вытирать пыль. Особенно не стоит чистить осветительные приборы: люстры, торшеры, лампы. Согласно поверьям, это может привести к длительной черной полосе в жизни.

Еще один запрет в Еленин день — поднимать с земли чужие сережки, если их кто-то потерял. Как считали наши предки, на украшения в этот день могут навести порчу ведьмы или колдуны. Ослушавшись и взяв с земли чужие серьги, можно навлечь на себя большую беду.

Приметы

Какая погода 3 июня, такой будет и осень.

Мерцающие ночью со 2 на 3 июня звезды и радуга на западной стороне — к дождю.

Туман над лесом — к обилию грибов.

Кукушка кукует — к теплым солнечным дням.