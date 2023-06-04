День Василиска: что нельзя делать 4 июня

Православная церковь 4 июня чтит память христианского мученика Василиска Команского. Святой родился в III веке. За свою приверженности христианству вместе с братьями Клеоником и Евтропием был подвергнут гонениям и пыткам, а затем казнен. В честь мученика в народе этот день назвали Васильковым.

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На 4 июня в этом году также выпал важный христианский праздник — Троица. Это день, когда на землю сошел Святой Дух, доказав триединство Бога.

Какие приметы с этим днем и что не стоит делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 4 июня

Наши предки верили, что 4 июня нужно максимально огородить себя от работы, иначе все начатые в этот день дела закончатся неудачей. На Троицу не стоит шить, вязать, заниматься рукоделием, работать в поле и заниматься домашними делами: убираться и стирать вещи. Исключение составляет только готовка, остальные домашние хлопоты лучше отложить на другой день.

Не стоит сегодня ссориться с родными и думать о плохом. Все намерения на Троицу должны быть благими. 4 июня также нельзя купаться в водоемах. Раньше считалось, что нечистые силы могут утащить человека под воду, и его больше никто и никогда не увидит. Прогулки по лесу тоже были у наших предков под запретом. Поверья гласят, что там 4 июня разгуливают ведьмы и лешие, которые, как и русалки в воде, подстерегать заблудившихся путников.

Православная церковь не советует на Троицу ходить на кладбища. В этот день христиане посещают храм.

На Троицу на Руси было принято украшать березы. Считалось, что дерево придает много сил. Если завязать на нем узелок и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Приметы

Дождь утром 4 июня — к раннему снегу.

Много росы — к богатому урожаю.

Ветер дует с севера — к сухой погоде в ближайшие дни.

Попасть под дождь на Троицу — к добрым вестям и исполнению заветных желаний.