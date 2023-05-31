День защиты детей в России: история, традиции и смысл праздника

Международный День защиты детей отмечается во многих странах по всему миру. Этот праздник прежде всего напоминает о защите законных интересов каждого ребенка, о гарантии обеспечения основных прав несовершеннолетних, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия.

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«Лента.ру» рассказывает, когда День защиты детей отмечают в разных странах, какой документ защищает права несовершеннолетних в России и как провести этот праздник с ребенком.

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Когда в России отмечают День защиты детей?

Этот праздник традиционно отмечается 1 июня. В России эта дата совпадает с началом летних школьных каникул. По всей стране в День защиты детей проходят спортивные и культурные мероприятия, концерты и фестивали.

Например, в Казани 1 июня 2023 года откроется новый парк аттракционов, а в Челябинске пройдет фестиваль мороженого.

В России День защиты детей не относится к государственным праздникам, поэтому под него не выделяют выходной

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Помимо праздничных мероприятий, в День защиты детей принято уделять внимание детям из социально незащищенных слоев общества. С 1987 года акции в поддержку больных детей, детей-сирот и детей из малоимущих семей проводит Российский детский Фонд (РДФ), благотворительные мероприятия организуют и другие организации по всей стране.

1 июня Международный день защиты детей также традиционно отмечают в коммунистических странах и бывших союзных республиках.

Китай

Вьетнам

Эстония

Болгария

Армения

Латвия

Казахстан Где еще День защиты детей празднуют 1 июня:

Когда в других странах отмечают День защиты детей?

Во многих странах отмечается аналогичный праздник — Всемирный день ребенка, который проводится 20 ноября. Эту дату отмечают, например, во Франции, Италии, Германии и Индии. Всемирный день ребенка преследует те же цели — он направлен прежде всего на защиту прав детей по всему миру. Этот праздник возник в 1959 году по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН), когда она приняла собственную Декларацию прав ребенка.

В некоторых странах существуют местные национальные праздники, посвященные детям. Так, в Америке День ребенка традиционно отмечают во второе воскресенье июня, а в Мексике — 30 апреля. В Японии есть два торжественных дня, посвященных детям. 3 марта проходит Хина мацури — праздник кукол и девочек, а праздник мальчиков Кодомо-но-хи отмечается 5 мая.

В чем суть Дня защиты детей?

На протяжении многих веков дети были одними из самых незащищенных представителей общества. Кроме того, некоторые блага, которые доступны современным детям и воспринимаются как само собой разумеющиеся, раньше не были распространены. Например, детская литература возникла только в XVIII веке — до этого для детей существовали лишь учебные и дидактические тексты клириков. Первая развлекательная книга для детей была опубликована в 1744 году англичанином Джоном Ньюбери. Издание содержало игры, картинки и рифмы.

День защиты детей существует не столько для детей, сколько для взрослых, чтобы привлечь их внимание к проблемам несовершеннолетних. В этот день стоит помнить о его изначальном смысле — охране прав ребенка. Несмотря на название праздника, речь идет не только о физической защите — источником проблем часто могут стать действия взрослых, идущие вразрез с интересами ребенка.

По данным ООН, в 2020 году в эксплуатацию детского труда были вовлечены почти 160 миллионов несовершеннолетних по всему миру — то есть каждый десятый ребенок старше пяти лет. При этом за последние 20 лет это количество уменьшилось на 85,5 миллиона.

В наименее развитых странах вредным для здоровья детским трудом занят каждый четвертый ребенок

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В то же время страдает и социальное обеспечение: в среднем по миру на поддержку детей пострадали 260 тысяч детей в 15 странах, где есть проблемы с продовольствием и качеством медпомощи.

История Дня защиты детей

День защиты детей — один из старейших международных праздников. Первый его аналог создал американский пастор Чарльз Леонард еще в 1857 году: священник провел воскресную службу, посвященную детям. Этот день Леонард назвал Днем розы — Днем защиты детей он стал гораздо позже.

В 1925 году китайский генеральный консул в США устроил праздник Дуань-у цзе — фестиваль лодок-драконов — для детей-сирот, которые были перевезены из Китая в Сан-Франциско. Это традиционное для Поднебесной торжество, символизирующее начало лета, — один из главных древнейших праздников страны. Красочное мероприятие привлекло общественное внимание — так появилась идея о создании международного дня, посвященного детям и их защите.

Идея праздника была официально утверждена в ноябре 1949 года. День защиты детей учредили на конгрессе Международной демократической федерации женщин в Париже. Главной целью этого праздника была названа защита детей, которые потеряли дом и семью в годы Второй мировой войны. Проблемы благополучия и здоровья детей в послевоенный период были как никогда актуальны, им требовалась поддержка и внимание со стороны государства и простых граждан. Уже через год День защиты детей впервые широко отметили по всему миру.

51 страна отметила Международный день защиты детей в 1950 году

Какие документы защищают права детей в мире и в России?

В 1924 году на пятой Ассамблее Лиги Наций в Женеве была утверждена Декларация прав ребенка — первый международный документ, созданный для защиты детей и их прав. Он состоял из пяти пунктов, которые были направлены на улучшение благосостояния детей во всем мире.

Пять принципов Декларации прав ребенка

1. Ребенок должен обладать всеми средствами, которые необходимы для его нормального физического и духовного развития.

2. Голодного ребенка нужно накормить, больного ребенка — вылечить, ошибающегося — поправить, провинившегося — перевоспитать. Сироты и беспризорники должны получить поддержку и защиту.

3. Ребенок должен первым получать помощь во время трудностей.

4. Ребенок должен быть защищен от любых форм эксплуатации.

5. Ребенок должен быть воспитан с пониманием, что его лучшие качества должны быть направлены на помощь ближним.

В 1959 году Организация Объединенных Наций приняла собственную декларацию, основой для которой послужила Женевская. Этот документ состоит из десяти пунктов и включает в себя дополнительные положения.

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Положения декларации ООН: на права детей не должен влиять их цвет кожи, язык, пол или религия;

все дети имеют право на образование — оно должно быть бесплатным на начальных стадиях;

детям необходимо понимание и любовь, чтобы их развитие было полным и гармоничным.

20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка, созданная на основе двух предыдущих деклараций. С 15 сентября 1990 года Конвенция вступила в силу в СССР, а после распада Союза продолжает действовать в России.

Конвенция о правах ребенка — самый широко ратифицированный международный договор о правах человека

Права детей в России защищает закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который был принят 24 июля 1998 года. Он устанавливает основные гарантии предусмотренных Конституцией прав и законных интересов ребенка.

Как отметить День защиты детей?

Вожатая с шестилетним стажем Полина Усольцева обращает внимание: «Игры и интересные мероприятия должны быть в жизни ребенка не только в определенный день в году». Она советует посвятить этот праздник своеобразным образовательным событиям или ритуалам, которые позволят детям почувствовать значимость своего слова в обществе.

Родители могут не только отвести детей в парк, где День защиты детей всегда празднуется особенно широко, но и, например, провести домашнюю викторину по правам ребенка, провести отдельный разговор о защите прав детей: в каких ситуациях нужно обязательно обращаться к взрослым, когда не стыдно пожаловаться на обидчика, когда взрослому можно сказать нет, — Полина Усольцева, вожатая с шестилетним стажем.