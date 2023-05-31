День Федота Овсяника: что нельзя делать 31 мая

31 мая православные верующие вспоминают Святого Феодота и семь дев — Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Они жили в третьем веке в Анкире и мученически ушли из жизни за Христа во времена гонений императора Диоклетиана на христиан.

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В народе сегодняшний день именуют днем Федота Овсяника. Если верить преданиям, Феодот приводил своими беседами иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к раскаянию.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 31 мая

Сегодня запрещено давать ключи от дома тем, кто в доме не живет. Считается, что в таком случае придется менять место жительства. По этой же причине нельзя давать посторонним ключи от своего кабинета, офиса и автомобиля.

Одиноким девушкам нельзя сегодня сидеть дома. В противном случае, одиночество может сильно затянуться.

Сегодня нельзя пить кисель из овса и гнаться за транспортными средствами – это к материальным трудностям. Кроме того, не рекомендуется сидеть под осиной, это может навлечь болезни суставов.

31 мая запрещено покупать вещи, которые кто-то уже носил. Иначе придется отдавать старые долги или выполнять обещания из прошлого, о которых вы уже забыли.

Не оборачивайтесь на отклики, если вас кто-то зовет – это может быть нечисть.

31 мая – неблагоприятный день для увольнения и смены места работы. Лето может быть проблемным.

Помимо прочего, сегодня нельзя чинить обувь и одежду, а также делать крупные покупки – купленные вещи быстро выйдут из строя.

Приметы

Если 31 мая мутная луна или горизонт на закате в дымке, будет дождь.

Ночью дует северный ветер – утром могут быть заморозки.

Жимолость выделяет капельки сока на листьях – грядет ненастье.