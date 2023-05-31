$80.69+0.6386.51+0.61

День Федота Овсяника: что нельзя делать 31 мая

31 мая православные верующие вспоминают Святого Феодота и семь дев — Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Они жили в третьем веке в Анкире и мученически ушли из жизни за Христа во времена гонений императора Диоклетиана на христиан.

День Федота Овсяника: что нельзя делать 31 мая
© Unsplash

В народе сегодняшний день именуют днем Федота Овсяника. Если верить преданиям, Феодот приводил своими беседами иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к раскаянию.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 31 мая

Сегодня запрещено давать ключи от дома тем, кто в доме не живет. Считается, что в таком случае придется менять место жительства. По этой же причине нельзя давать посторонним ключи от своего кабинета, офиса и автомобиля.

Одиноким девушкам нельзя сегодня сидеть дома. В противном случае, одиночество может сильно затянуться.

Сегодня нельзя пить кисель из овса и гнаться за транспортными средствами – это к материальным трудностям. Кроме того, не рекомендуется сидеть под осиной, это может навлечь болезни суставов.

31 мая запрещено покупать вещи, которые кто-то уже носил. Иначе придется отдавать старые долги или выполнять обещания из прошлого, о которых вы уже забыли.

Не оборачивайтесь на отклики, если вас кто-то зовет – это может быть нечисть.

31 мая – неблагоприятный день для увольнения и смены места работы. Лето может быть проблемным.

Помимо прочего, сегодня нельзя чинить обувь и одежду, а также делать крупные покупки – купленные вещи быстро выйдут из строя.

Как возникла примета о том, что опасно ходить под лестницей

Приметы

Если 31 мая мутная луна или горизонт на закате в дымке, будет дождь.

Ночью дует северный ветер – утром могут быть заморозки.

Жимолость выделяет капельки сока на листьях – грядет ненастье.

Обильная роса – предвестник жаркого июля. Если комары собираются в тучи, следующие дни будут теплыми.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий