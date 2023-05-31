День Федота Овсяника: что нельзя делать 31 мая
31 мая православные верующие вспоминают Святого Феодота и семь дев — Текусу, Фаину, Клавдию, Матрону, Иулию, Александру и Евфрасию. Они жили в третьем веке в Анкире и мученически ушли из жизни за Христа во времена гонений императора Диоклетиана на христиан.
В народе сегодняшний день именуют днем Федота Овсяника. Если верить преданиям, Феодот приводил своими беседами иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к раскаянию.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 31 мая
Сегодня запрещено давать ключи от дома тем, кто в доме не живет. Считается, что в таком случае придется менять место жительства. По этой же причине нельзя давать посторонним ключи от своего кабинета, офиса и автомобиля.
Одиноким девушкам нельзя сегодня сидеть дома. В противном случае, одиночество может сильно затянуться.
Сегодня нельзя пить кисель из овса и гнаться за транспортными средствами – это к материальным трудностям. Кроме того, не рекомендуется сидеть под осиной, это может навлечь болезни суставов.
31 мая запрещено покупать вещи, которые кто-то уже носил. Иначе придется отдавать старые долги или выполнять обещания из прошлого, о которых вы уже забыли.
Не оборачивайтесь на отклики, если вас кто-то зовет – это может быть нечисть.
31 мая – неблагоприятный день для увольнения и смены места работы. Лето может быть проблемным.
Помимо прочего, сегодня нельзя чинить обувь и одежду, а также делать крупные покупки – купленные вещи быстро выйдут из строя.
Приметы
Если 31 мая мутная луна или горизонт на закате в дымке, будет дождь.
Ночью дует северный ветер – утром могут быть заморозки.
Жимолость выделяет капельки сока на листьях – грядет ненастье.
Обильная роса – предвестник жаркого июля. Если комары собираются в тучи, следующие дни будут теплыми.