Кинцуги: как японцы превращают изъяны в искусство

Если вы разбили любимую кружку, не спешите ее выбрасывать. Дорогую сердцу вещь можно не просто склеить, а сделать это оригинально, усовершенствовав ее первоначальный вид.

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"Рамблер" расскажет, у кого стоит поучиться необычной технике, дарующей вторую жизнь сломанной посуде.

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Суть

Кинцуги представляет собой технику японского искусства по восстановлению поврежденных керамических изделий с помощью необычного лака из золота, серебра или платины. Таким образом подчеркиваются несовершенства объекта и их уникальность.

Вместо того, чтобы скрывать разломы или пытаться восстановить объект до его первоначального состояния, кинцуги наоборот привлекает внимание к трещинам, в результате чего получается характерное и изысканное произведение искусства.

История

Происхождение необычной техники доподлинно неизвестно, однако предполагается что эта практика стала обычным явлением в стране в конце XVI или начале XVII веков.

Существует легенда о японском сёгуне XV века Асикага Ёсимаса, у которого разбилась старинная китайская чаша, покрытая глазурью из селадона. Обнаружив повреждения, мужчина отправил изделие обратно в Китай в надежде получить замену. В ответ ему сообщили, что чаша уникальна, и другой подобной ей не существует. Вещь все же вернули владельцу, но она претерпела изменения: изделие было покрыто металлическими скобами.

Особая философия

Можно сказать, что кинцуги – это философия, имеющая сходство с ваби-саби: в японской эстетике в принципе ценятся следы износа на объекте. Согласно технике, трещины и их ремонт считается частью жизненного пути объекта, а не поводом от него избавиться.

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Искусство реставрации является свидетельством того, что сломанные предметы можно и нужно восстанавливать, сохраняя их первоначальную красоту и значение. Изобретательная методика служит напоминанием не только о том, что нужно сохранять спокойствие, когда разбивается любимая посуда, но и о красоте, которая может скрываться в человеческой уязвимости.