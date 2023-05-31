Мужчина решил пересечь Атлантику и сдался в первый день

Мужчина из британской деревни Скарисбрик, графство Ланкашир, решил пересечь Атлантику на самодельной метровой лодке, но сдался и прервал путешествие в первый же день из-за протечки. Об этом сообщает The Sun.

49-летний Эндрю Бедуэлл планировал за три месяца преодолеть более трех тысяч километров по Атлантическому океану в миниатюрной лодке, которую собрал в своем гараже. Он отправился из Канады и намеревался добраться до британского города Фалмут, графство Корнуолл, но всего через несколько часов судно наполнилось водой. Из соображений безопасности мужчине пришлось отказаться от путешествия и вернуться в порт для ремонта.