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Мужчина решил пересечь Атлантику на метровой лодке и сдался в первый день

Мужчина из британской деревни Скарисбрик, графство Ланкашир, решил пересечь Атлантику на самодельной метровой лодке, но сдался и прервал путешествие в первый же день из-за протечки. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина решил пересечь Атлантику и сдался в первый день
© Lenta.ru

49-летний Эндрю Бедуэлл планировал за три месяца преодолеть более трех тысяч километров по Атлантическому океану в миниатюрной лодке, которую собрал в своем гараже. Он отправился из Канады и намеревался добраться до британского города Фалмут, графство Корнуолл, но всего через несколько часов судно наполнилось водой. Из соображений безопасности мужчине пришлось отказаться от путешествия и вернуться в порт для ремонта.

При переносе выполненной из фибергласса яхты на большую воду она была серьезно повреждена.

«Я не знаю, что сказать. Она продолжить не сможет. У меня ничего не получится. Мне жаль», — признал поражение британец.

Бедуэлл надеялся побить рекорд одиночного плавания на самой маленькой яхте и собрать деньги на исследования рака.

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