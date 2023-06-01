Британское кафе наняло «отпугивателя чаек» в костюме орла

Закусочная в графстве Норт-Йоркшир (Великобритания) наняла на работу «человека-орла». В его обязанности входит отпугивание чаек, которые воруют у посетителей еду.

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18-летний Кори Гривсон проводит рабочий день в костюме хищной птицы, крича на чаек и пугая их. Его заработок составляет около 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) в день.

По словам Гривсона, посещающие заведение туристы очень рады возможности спокойно поесть. Они также часто фотографируются с молодым человеком в костюме. Но у работы есть и минусы – чайки «мстят» Гривсону и каждый день гадят на его автомобиль, сообщает The Mirror.