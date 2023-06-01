$80.99+0.3186.50-0.01

Британское кафе наняло «отпугивателя чаек» в костюме орла

Закусочная в графстве Норт-Йоркшир (Великобритания) наняла на работу «человека-орла». В его обязанности входит отпугивание чаек, которые воруют у посетителей еду.

Британское кафе наняло «отпугивателя чаек» в костюме орла
© Мир24

18-летний Кори Гривсон проводит рабочий день в костюме хищной птицы, крича на чаек и пугая их. Его заработок составляет около 200 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей) в день.

По словам Гривсона, посещающие заведение туристы очень рады возможности спокойно поесть. Они также часто фотографируются с молодым человеком в костюме. Но у работы есть и минусы – чайки «мстят» Гривсону и каждый день гадят на его автомобиль, сообщает The Mirror.

Услуги отпугивателя чаек также потребовались в зоопарке британского Блэкпула. Пернатые отбирают еду не только у посетителей, но и у животных в вольерах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий