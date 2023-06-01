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Почему многие не верили, что Шолохов написал "Тихий Дон"

58 лет назад Михаилу Шолохову была присуждена Нобелевская премия по литературе за роман "Тихий Дон", а именно – "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время".

Почему многие не верили, что Шолохов написал "Тихий Дон"
© РИА Новости

Знаете ли вы, что авторство произведения неоднократно ставилось под сомнение? Подробнее – в материале "Рамблер".

В 1928-ом году в журнале "Октябрь" были опубликованы два тома романа "Тихий Дон". Тогда же зародились слухи о том, что Шолохов не является автором произведения: он якобы присвоил рукопись некого офицера и опубликовал ее под своим именем. В какой-то момент появилась информация о женщине, звонившей в издательство и требующей восстановить авторские права ее умершего сына.

Сторонники данной версии считали, что писатель слишком молод для создания столь серьезного произведения, которое, к тому же, было написано за скромные сроки, несопоставимые с объемом романа. Они не понимали, каким образом юноша мог владеть детальной информацией о жизни донского казачества и присущих ей бытовых деталях. Сомневающиеся также были озадачены осведомленностью писателя событиями Первой мировой и Гражданской войн, которые он застал будучи совсем ребенком.

Главный редактор журнала объяснял происходящее так: по его словам, другие писатели завидовали 22-летнему Шолохову и неожиданной славе его произведения. Сам Михаил придерживался аналогичного мнения.

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Однако юного писателя распространяемые слухи огорчали и изматывали, поэтому он принял решение их опровергнуть и развеять нелестные домыслы о его персоне и таланте. В этой связи он лично обратился в партийную газету "Правда", предоставил редакции рукописи первых трех томов романа, а также план четвертого.

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