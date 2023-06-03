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Что можно узнать о человеке по номеру телефона

Оставляя где-либо свой номер телефона, помните о том, что это — тоже ваши личные данные. Номер зарегистрирован на вас, привязан к социальным сетям, а это — уже тот минимум, который можно узнать о вас по вашему номеру телефона. Поэтому старайтесь избегать возможности оставить свой номер в неожиданных местах.

Что можно узнать о человеке по номеру телефона
© Unsplash

О том, что можно узнать о человеке по его номеру телефона, — в материале “Рамблера”.

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Внешность и имя — из социальных сетей

С помощью мессенджеров, если у человека не выставлены настройки приватности, можно узнать имя и то, как выглядит человек. Иногда в никах мессенджеров человек пишет свою фамилию, так что иногда это дает дополнительные знания.

Также номер телефона может быть привязан к социальным сетям, поэтому из них можно тоже узнать дополнительную информацию о человеке. Как правило к имени, фамилии и внешности добавляется город проживания, город рождения, учебные заведения, общие знакомые и другая информация, которую он сам публикует в социальных сетях. Путешествия, любимые места, работа и так далее — многие люди сами не задумываются о том, как много рассказывают своим подписчикам и друзьям в социальных сетях.

Имя, отчество и начальная буква фамилии — из мобильного банка

Чтобы узнать, кому принадлежит номер телефона, достаточно посмотреть на банк, к которому привязан номер. Если человек попробует отправить определенную сумму на карту, привязанную к номеру, то банк автоматически покажет ему имя и отчество владельца карты, а также первую букву фамилии. Это сделано для того, чтобы при переводе средств не ошибиться с получателем суммы, но может сыграть злую шутку с конфиденциальностью владельца карты.

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Другое — из специальных сервисов

По номеру телефона также можно узнать оператора, к которому подключена сим-карта. Также есть возможность определить регион. Это человек может сделать без социальных сетей, зная только цифры вашего номера телефона. Кроме того, существует масса сервисов, которые показывают то, как вы, например, записаны у других людей. Из этого можно тоже узнать гораздо больше о человеке, месте его работы, интересах и прочем. Другие сервисы сразу выдают страницы в социальных сетях, зарегистрированные на номер и даже парковочные сессии, которые оплачивали через этот номер. Однако стоит помнить, что передача личных данных без согласия человека незаконна, как и деятельность подобных сервисов.

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