Мужчина более 30 лет прожил с пулей в голове и узнал об этом случайно

Житель Удмуртии случайно узнал, что более 30 лет жил с пулей в головном мозгу. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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Известно, что 52-летний ветеран боевых действий сам обратился к медикам с жалобами на нарушение дыхания из-за искривления носовой перегородки после травмы. При спиральной компьютерной томографии головы и околоносовых пазух врачи обнаружили странный предмет.

"На снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал. Врачи сразу же связались со своими коллегами — нейрохирургами, они определили, что инородный предмет — боевая пуля, которая находится в мозге мужчины уже более 30 лет", — рассказала заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.

Пуля не мешала вести обычный образ жизни мужчине, так как застряла в центральной части мозга, средней черепной ямке. Специалисты решили не извлекать пулю, поскольку она не беспокоит мужчину, передает сайт ведомства.