141-килограммовая женщина похудела вдвое благодаря новому хобби

50-летняя жительница Великобритании похудела вдвое благодаря тому, что изменила свой рацион и нашла новое хобби. Об этом сообщает The Mirror.

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Никола Боуэр из английского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, годами страдала от проблем со здоровьем из-за лишнего веса. Когда сын британки еще был школьником, он однажды обнаружил женщину в кровати без сознания. Выяснилось, что Боуэр, весившая на тот момент 141 килограмм, перенесла инсульт. «Я была в ужасе от того, что моему сыну, да и всей моей семье, по сути, пришлось пройти через такое испытание. Я потеряла мать, когда ей было всего 43 года. И я не могла смириться с тем, что мои дети могут остаться без матери», — говорит она.

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Женщина долгое время пыталась сбросить лишний вес при помощи диет, но снова поправлялась, как только начинала есть как обычно. Боуэр часто пропускала завтрак, либо съедала утром тост со сливочным маслом. Обедала женщина сэндвичами и чипсами, а на ужин ела спагетти болоньезе с чесночным хлебом, мясной пирог, приготовленный с большим количеством масла, или котлеты по-киевски. Чтобы справиться с упадком сил, она часто пила сладкие газированные напитки.

Наконец Боуэр поняла, что не сможет похудеть без помощи специалистов. Она обратилась в организацию по снижению веса, изменила пищевые привычки и образ жизни. Женщина сократила потребление масла, отказалась от газировок и вредной еды. Вместо вредных перекусов она стала есть фрукты, йогурты и низкокалорийное желе. Кроме того, Боуэр начала заниматься велоспортом, который превратился в ее новое увлечение, и теперь проезжает около 25 километров в день, чтобы поддерживать здоровье сердца.

Всего за год женщине удалось сбросить 63 килограмма. Уже пять лет она придерживается здорового образа жизни и не поправляется. Боуэр утверждает, что ее жизнь полностью изменилась после похудения. Теперь она проводит больше времени на свежем воздухе с семьей, катается на велосипеде с мужем и чувствует себя более энергичной. «Здоровый образ жизни подарил мне интерес к жизни», — отмечает она.