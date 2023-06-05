Левон Огуречник: что нельзя делать 5 июня

5 июня в народном календаре отмечается Левон Огуречник. Этот праздник совпадает с православным Духовым днем. В этот день православные отмечают то, что на апостолов сошел Святой Дух, отсюда и произошло название этого дня.

© Unsplash

В эту дату было принято чествовать землю, так как считалось, что она в этот день родилась. О том, что можно и что нельзя делать в дату 5 июня — в материале "Рамблера".

Видео дня

В этот день особое значение придавали проточной воде. С утра наши предки шли к колодцам и умывались этой водой. Другие собирали росу. Считалось, что такой утренний ритуал поможет в сохранении молодости и красоты.

Также считалось, что в Духов день все растения и цветы становятся наделены магическими свойствами. Поэтому те, кто собирал лечебные травы, в этот день ходили в лес и собирали все необходимое. В этот же день их надо засушивать. Потом их можно использовать для приготовления отваров и настоев.

Девушки в этот день гадали на счастье в браке. Они плели венок, приходили на реку и пускали его по воде. Если венок утонул, то в этом году супругой ей не стать. Если венок поплыл дальше, то можно ждать предложения руки и сердца.

5 июня рекомендуется заняться благотворительностью и пожертвовать деньги или какие-либо вещи тем, кому повезло меньше. Если лишних средств у вас нет, можно также пойти работать волонтером.

Что нельзя делать 5 июня

5 июня запрещалось работать. Так как Духов день был продолжением Троицы, большого христианского праздника, то этот день верующие должны были посвятить молитве.

Если вы планировали уборку на этот день, то ее лучше отложить. Считалось, что если начать мести пол в доме, то можно вымести свое счастье.

Запрещается также выгонять из дома гостей. Если к вам кто-то пришел в дом в этот день, то нужно накормить человека и угостить его чем-нибудь. Если не оказать должного гостеприимства, то весь год у вас не будет денег.

Также в этот день не стоит ходить на кладбище, если 5 июня не было поминальным днем. Если вы собирались навестить могилу родственника, то это надо было делать в праздник Троицы.

Народные приметы на 5 июня