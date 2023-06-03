Сбой компьютера, оставивший мир на грани ядерной войны между СССР и США

Если бы 3 июня 1980 года все пошло немного иначе, то сегодня исполнилось бы 40 лет с начала Третьей мировой войны. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Конечно, у ведущих мировых держав есть специальные системы, которые обнаруживают вражеские ракеты и ядерные боеголовки.

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Как правило, на дисплеях обнаружения угроз в командных центрах США написано обнадеживающее сообщение «0000 межконтинентальных баллистических ракет обнаружено / 0000 обнаруженных БРПЛ». Однако на 3 часа ночи 3 июня 1980 года на дисплее вдруг появилось 2000 ракет.

Согласно процедуре, советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского разбудили и попросили сообщить президенту, что идет ядерная атака. К счастью, операторы, сравнивая источники сигнала, определили, что цифра в 2000 была ошибкой. Позже технические специалисты обнаружили, что причиной стал неисправный компьютерный чип стоимостью 46 центов . Его заменили в срочном порядке.

Еще одно такое ложное срабатывание произошло через три дня, и причина его была та же — вышел из строя компьютерный чип.

Но компьютерные сбои на таком уровне происходили не только в США.

А как было в России

26 декабря 1983 года советский подполковник Станислав Петров дежурил на советской базе раннего предупреждения под Москвой.

Вдруг он обнаружил, что на красном экране горит сообщение "СТАРТ" и компьютер говорит, что баллистическая ракета со стороны США уже летит в СССР. За ней, по данным системы, следовало еще пять ракет

Петров трясущимися руками позвонил своим командирам и сообщил о ситуации. Однако он подал информацию не как факт, а выразил свои сомнения в отношении того, что ядерная атака будет состоять из столь малого количества ракет. Пока советское командование принимало решение верить или не верить тревоге, весь мир снова находился на грани ядерной войны.