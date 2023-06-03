Сбой компьютера, оставивший мир на грани ядерной войны между СССР и США
Если бы 3 июня 1980 года все пошло немного иначе, то сегодня исполнилось бы 40 лет с начала Третьей мировой войны. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Конечно, у ведущих мировых держав есть специальные системы, которые обнаруживают вражеские ракеты и ядерные боеголовки.
Как правило, на дисплеях обнаружения угроз в командных центрах США написано обнадеживающее сообщение «0000 межконтинентальных баллистических ракет обнаружено / 0000 обнаруженных БРПЛ». Однако на 3 часа ночи 3 июня 1980 года на дисплее вдруг появилось 2000 ракет.
Согласно процедуре, советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского разбудили и попросили сообщить президенту, что идет ядерная атака. К счастью, операторы, сравнивая источники сигнала, определили, что цифра в 2000 была ошибкой. Позже технические специалисты обнаружили, что причиной стал неисправный компьютерный чип стоимостью 46 центов . Его заменили в срочном порядке.
Еще одно такое ложное срабатывание произошло через три дня, и причина его была та же — вышел из строя компьютерный чип.
Но компьютерные сбои на таком уровне происходили не только в США.
А как было в России
26 декабря 1983 года советский подполковник Станислав Петров дежурил на советской базе раннего предупреждения под Москвой.
Вдруг он обнаружил, что на красном экране горит сообщение "СТАРТ" и компьютер говорит, что баллистическая ракета со стороны США уже летит в СССР. За ней, по данным системы, следовало еще пять ракет
Петров трясущимися руками позвонил своим командирам и сообщил о ситуации. Однако он подал информацию не как факт, а выразил свои сомнения в отношении того, что ядерная атака будет состоять из столь малого количества ракет. Пока советское командование принимало решение верить или не верить тревоге, весь мир снова находился на грани ядерной войны.
Оказалось, что ложная тревога была вызвана солнечным светом, отражающимся от высотных облаков. Петров умер в мае 2017 года, а его изменившее историю решение было описано в документальном фильме 2013 года «Человек, который спас мир».