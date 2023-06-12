Исаакий Змеевик: что нельзя делать 12 июня

В народном календаре 12 июня отмечается праздник Исаакий Змеевик. Название он приобрел благодаря святому Исаакию Долматовскому, чью память в эту дату чтут православные христиане.

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В материале "Рамблера" — о том, что можно и что нельзя делать 12 июня.

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Наши предки верили, что в этот день на природе просыпаются змеи, поэтому Исаия и прозвали Змеевиком. В эту дату старались обходить леса и другие места обитания змей стороной. Считалось, что если змея укусит в этот день, то счастья не будет целый год.

Традиционно наши предки в день Исаакия сажали бобы. Считалось, что если сделать это 12 июня, то будет богатый урожай бобов. Существует примета, что для привлечения денег в дом 12 июня нужно посадить бобы, которые всю ночь стояли в воде из реки или озера.

Что нельзя делать 12 июня

Так как в эту дату отмечается праздник змей, запрещается убивать или причинять им вред. Считается, что, обидев змею, человек лишает себя счастья на весь год. А змеи придут мстить за своего сородича и покусают всю семью человека.

Также запрещается лгать и говорить неправду. Тот, кто сегодня будет врать, лишится финансового благополучия. Также может быть другое развитие событий и этого человека предаст его вторая половина, после чего сойтись с ней снова будет невозможно.

12 июня категорически нельзя покупать посуду. Она непременно разобьется и принесет несчастье в дом. Посуда может принести жизненные и финансовые неудачи. Поэтому покупку лучше отложить на другой день или переосмыслить ее и вложить деньги во что-то другое.

Если вы мужчина, то не стоит сегодня дарить шкатулку своей возлюбленной. Считается, что это приведет к серьезной ссоре между вами и последующему расставанию. Дарить шкатулку — добрая примета, но не в этот день, поэтому либо стоит отложить подарок, либо найти ему замену.

Народные приметы 12 июня