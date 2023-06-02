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Женщина перехитрила обезьяну и отобрала у нее украденные очки

Жительница индийского города Хайдарабад, штат Телангана, использовала отвлекающий маневр, чтобы перехитрить обезьяну и отобрать у нее украденные очки. На видео произошедшего обратило внимание издание Ap7Am.

Женщина перехитрила обезьяну и отобрала у нее украденные очки
© Lenta.ru

На записи видно, как обезьяна выхватила очки у прохожего. Эту сцену заметила женщина и быстро придумала, как отнять краденое у животного. Индианка предложила обезьяне сразу два фрукта. Когда примат отвлекся на еду, женщина взяла очки и вернула их хозяину.

Ролик набрал тысячи просмотров, вызвав оживленное обсуждение среди пользователей.

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