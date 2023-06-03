Замечена единственная в мире панда-альбинос: что о ней известно

В начале этого года мимо чувствительной к движению камеры в горах Китая прошла единственная в мире панда-альбинос — впервые с 2019 года.

© Кадр из видео/Wolong National Nature Reserve

К счастью, это уникальное существо, кажется, растет счастливым и здоровым в Национальном природном заповеднике Волонг в провинции Сычуань, где обитает около 150 гигантских панд.

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Но известно, что лишь эта панда имеет снежно-белый цвет шерсти. К тому же только у нее отсутствует черная "маска" вокруг глаз, как у всех панд. Ученые объясняют, что эта особь является носителем редкой генетической мутации, которая превращает обычный черно-белый мех этого вида в однородный бледно-кремовый.

Похоже, это панда-альбинос и она является носителем мутации, которая мешает выработке пигмента в коже, глазах и волосах, но есть вероятность, что это генетическое состояние может также привести к физическим нарушениям или заболеваниям.

Камеры впервые зафиксировали китайскую панду-альбиноса в 2019 году, и ученые до сих пор не поняли, есть ли какие-то болезни у 5-6-летнего животного.

Камерам удалось поймать кадры, на которых панда-альбинос взаимодействует с мамой-пандой и ее примерно двухлетним детенышем, которые уютно устроились в дупле дерева.

Кадр из видео/Wolong National Nature Reserve

При этом, по словам ученых, в периоды течки самки панд с детенышами могут быть очень агрессивными, когда другая взрослая панда приближается к ним, однако тут конфликта не случилось. Поэтому, ученые предположили, что эта панда была матерью панды-альбиноса, и поэтому подпустила ее так близко.

Полевые камеры в заповеднике зафиксировали еще более дюжины взаимодействий между пандой-альбиносом и другими пандами в этом регионе.

Пол панды-альбиноса еще не определен, но исследователи говорят, что сейчас она почти размером со взрослую особь и демонстрирует признаки половой зрелости.

Чтобы узнать больше об этом малыше, исследователи надеются снять больше кадров и, возможно, получить часть его ДНК.