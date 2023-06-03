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Стало известно о судьбе знаменитого магазина в Российской империи

О судьбе одного из самых знаменитых магазинов Российской империи — Доме Фарфора, стоявшего в центре Москвы — стало известно из материала «Мосленты». Историк Валерий Бурт рассказал, что торговая точка, принадлежавшая промышленнику Матвею Кузнецову, оказалась не нужна родственникам после его смерти.

Стало известно о судьбе знаменитого магазина в Российской империи
© Мослента

Во время Октябрьской революции все предприятия Кузнецова были национализированы, а магазин на Мясницкой улице, некогда очень успешно торговавший фарфором, был закрыт. О судьбе товара, оставшегося в нем, ничего неизвестно.

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