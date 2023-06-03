Стало известно о судьбе знаменитого магазина в Российской империи
О судьбе одного из самых знаменитых магазинов Российской империи — Доме Фарфора, стоявшего в центре Москвы — стало известно из материала «Мосленты». Историк Валерий Бурт рассказал, что торговая точка, принадлежавшая промышленнику Матвею Кузнецову, оказалась не нужна родственникам после его смерти.
Во время Октябрьской революции все предприятия Кузнецова были национализированы, а магазин на Мясницкой улице, некогда очень успешно торговавший фарфором, был закрыт. О судьбе товара, оставшегося в нем, ничего неизвестно.