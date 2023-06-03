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Россиянам рассказали, чего не следует делать в Троицкую субботу

В субботу, 3 июня, православная церковь отмечает праздникВладимирской иконы Божией Матери и Троицкую субботу.

Россиянам рассказали, чего не следует делать в Троицкую субботу
© Слово и Дело

Издание «Курьер.Среда» напомнило, чего не следует делать в этот день. Хоть этот день и не предполагает каких-либо четких запретов, он прекрасно подойдет для окуривания жилья и стойла для скота.

Травы в полях также следует окурить в этот светлый день. Однако есть ряд суеверий, которые предостерегают молодых девушек от купания в водоемах, поскольку велик шанс столкнуться со злыми духами. Лучше провести время на церковных службах и в молитвенных размышлениях о единстве Святой Троицы и роли Девы Марии в жизни Иисуса.

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