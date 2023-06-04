10 сложных загадок, которые легко отгадывали советские школьники
Многие загадки и логические задачи, которые публиковались в советских детских журналах, сейчас кажутся нерешаемыми даже взрослым. При этом школьники из СССР разгадывали их с легкостью.
"Рамблер" составил подборку самых необычных детских загадок из советских времен. Проверьте свою смекалку!
Загадка 1
Нет ушей, а слышит. Нет рук, а пишет.
Ответ. Это магнитофон! "Умение" записывать здесь сравнивается с человеческим слухом, а глагол "писать" используется в значении "делать аудиозапись".
Загадка 2
У кого есть столько глаз, сколько дней в году?
Ответ. У родившегося 2 января. Все просто: загадка изначально не уточняет, что речь идет о человеке и о текущем году. Тем не менее решить ее легко, не забывая о здравом смысле.
Загадка 3
Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю.
Ответ. Яма. Чем больше земли "забирают" у ямы, тем глубже она становится.
Загадка 4
Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит.
Ответ. Трость. "Водить" здесь означает "помогать идти". Именно это трость и делает для незрячего человека.
Загадка 5
Кто не рожден, не учён, а правдой живёт.
Ответ. Весы. Кто или что может быть более честным?
Загадка 6
Живёт — лежит. Умрёт — побежит.
Ответ. Снег. Когда он умирает, то превращается в ручеек. А что делает ручеек? Правильно, бежит!
Загадка 7
Кругом вода, а с питьём беда.
Ответ. Море. Если с питьем беда, значит воду пить нельзя. Значит, она, например, соленая.
Загадка 8
Костяной порог, а за ним красный говорок.
Ответ. Язык. Костяной порог — орган речи, красный говорок — сама речь, которая возможна в том числе благодаря языку.
Загадка 9
Лёгонькое, маленькое, а на крышу не закинешь.
Ответ. Перо. Попробуйте подбросить его вверх — и у вас не останется вопросов к этой загадке.
Загадка 10
Снаружи птица, внутри человек.
Ответ. Самолет! Крылатый транспорт, которым управляет пилот.