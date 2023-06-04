10 сложных загадок, которые легко отгадывали советские школьники

Многие загадки и логические задачи, которые публиковались в советских детских журналах, сейчас кажутся нерешаемыми даже взрослым. При этом школьники из СССР разгадывали их с легкостью.

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"Рамблер" составил подборку самых необычных детских загадок из советских времен. Проверьте свою смекалку!

Загадка 1

Нет ушей, а слышит. Нет рук, а пишет.

Ответ. Это магнитофон! "Умение" записывать здесь сравнивается с человеческим слухом, а глагол "писать" используется в значении "делать аудиозапись".

Загадка 2

У кого есть столько глаз, сколько дней в году?

Ответ. У родившегося 2 января. Все просто: загадка изначально не уточняет, что речь идет о человеке и о текущем году. Тем не менее решить ее легко, не забывая о здравом смысле.

Загадка 3

Чем больше отдаю, тем больше вырастаю. Величину свою отдачей измеряю.

Ответ. Яма. Чем больше земли "забирают" у ямы, тем глубже она становится.

Загадка 4

Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит.

Ответ. Трость. "Водить" здесь означает "помогать идти". Именно это трость и делает для незрячего человека.

Загадка 5

Кто не рожден, не учён, а правдой живёт.

Ответ. Весы. Кто или что может быть более честным?

Загадка 6

Живёт — лежит. Умрёт — побежит.

Ответ. Снег. Когда он умирает, то превращается в ручеек. А что делает ручеек? Правильно, бежит!

Загадка 7

Кругом вода, а с питьём беда.

Ответ. Море. Если с питьем беда, значит воду пить нельзя. Значит, она, например, соленая.

Загадка 8

Костяной порог, а за ним красный говорок.

Ответ. Язык. Костяной порог — орган речи, красный говорок — сама речь, которая возможна в том числе благодаря языку.

Загадка 9

Лёгонькое, маленькое, а на крышу не закинешь.

Ответ. Перо. Попробуйте подбросить его вверх — и у вас не останется вопросов к этой загадке.

Загадка 10

Снаружи птица, внутри человек.