Как в Древнем Египте изобрели тест на беременность

На сегодняшний день медицина достаточно развита. Современные технологии позволяют девушкам узнавать о беременности на ранних сроках, а в дальнейшем – и пол малыша.

© Unsplash

Древние египтянки не были исключением из правила: они также желали поскорее понять, родится у них ребенок или нет. И если да, то будет это девочка или мальчик, двойня или тройня, и так далее.

Видео дня

Несмотря на тысячелетия, разделяющие современный мир и Древний Египет, специалисты тех времен сделали большой прорыв в этой сфере. Подробности – в материале "Рамблер".

Первые эксперименты

Итак, в те времена женщинам предлагалось помочиться на… зерно, а именно – на ячмень и пшеницу. Они должны были сравниваться со злаками, политыми обычной водой. Если первые росли быстрее, то девушка, скорее всего, ожидала ребенка и начинала подготовку к материнству.

Но и это еще не все. При проведении определенных махинаций беременным женщинам обещали поведать и пол ребенка. В этом случае также требовались только ячмень и пшеница, которые помещались в разные мешки и орошались мочой девушки. Если активнее прорастал первый, то ожидалось, что родится мальчик. Соответственно, если вперед прорывалась пшеница, то речь шла о девочке.

Согласно найденным в ходе раскопок рукописям, первый тест не был бессмысленным и, как правило, действительно предсказывал будущее. Точная статистика неизвестна, но примерно в 75% случаях злаки не подводили девушек. Что касается второго эксперимента, то он далеко не всегда оправдывал надежды египтянок.

Позднее

В 1930-ых годах немецкий ученый по имени Вальтер Гофман провел интересный эксперимент: мужчина взял несколько горшков с почвой и половину из них засеял ячменем, а другие – пшеницей. При этом 2 горшка он регулярно поливал мочой беременных девушек, 2 – небеременных и еще 2 – обычной водой. В последних зерна проросли примерно через неделю. В горшках, которые орошались не беременными женщинами, зерна проросли через 1,5-2 недели, но ростки были слабыми, поэтому через некоторое время засохли. А вот на моче беременной женщины всходы появились еще быстрее, и развились они в здоровые растения. Как выяснилось, зерна прорастали из-за высокого содержания эстрогена в моче будущей мамы.

Вывод

Современные тесты функционируют по схожему принципу. Будущая плацента с первого же дня своего существования выделяет особый гормон беременности – хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), концентрация которого и измеряется.