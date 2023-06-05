$80.88-0.0987.10+0.52

Зачем Людовик XVI отправил в полет петуха и курицу

Более двух столетий назад французский король стал свидетелем необычной картины: он наблюдал за петухом, курицей и уткой, парящими в небе.

Зачем Людовик XVI отправил в полет петуха и курицу
© Unsplash

О том, как это произошло, и почему самое время узнать об этой истории именно сегодня, – в материале "Рамблер".

Видео дня

Открытие

Однажды два француза и брата по совместительству придумали воздушные шары. И вот как это было.

20-летние Жозеф и Этьен Монгольфье владели бумажной фабрикой. Однажды им в голову пришла ничего не предвещающая мысль: поэкспериментировать с бумагой и тканью, объединив их в нечто, напоминающее мешок. У них это получилось, но братья на этом не остановились: они решили поднести пламя к небольшому отверстию в тканевом шаре. Конечно, как только они это сделали, мешок увеличился в объемах и начал от них улетать.

Юноши обрадовались необычному изобретению и продолжили импровизировать. Следующий мешок имел более внушительные размеры и достигал около 10 метров в диаметре. Его показ состоялся в Анноне 5 июня 1783 года, то есть ровно 240 лет тому назад. Толпа людей, ставших свидетелями эксперимента, была в восхищении.

Таким образом, первый воздушный шар показал себя в деле. Но и на этом нельзя было останавливаться, почитали французы.

После

После своего успеха братья решили запатентовать свое произведение искусства, которое они так и назвали – "Монгольфьер". Он, кстати говоря, мог взлетать на целых 1,5 км и находиться в невесомости в течение около 10 минут. Спустя несколько месяцев патент был получен. Но не только он: предприимчивым юношам разрешалось отправить шар в первое путешествие. Сажать людей в парящее судно молодые люди не осмелились, так как считали затею слишком опасной.

Тот самый полет

По этой причине в сентябре 1783 года в Версале шар взлетел в небо с овцой, петухом и уткой на борту. Они парили в воздухе в течение нескольких минут, в то время как король Людовик XVI вместе со своей женой наблюдали за зрелищем. Зрителей было много: на шоу собралась многотысячная толпа. Шар пролетел несколько километров и удачно приземлился.

Примечательно, что первые пассажиры были выбраны не случайным образом. Предполагалось, что физиология овцы схожа с человеческой, а утка выступала в качестве, так сказать, индикатора контроля: если бы она начала летать, это означало, что что-то пошло не так. А вот петух, вероятно, оказался на шаре за компанию.

Зачем в США сжигали дома при переезде

Шар, кстати, выглядел очень впечатляюще и даже стильно. Известный в те дни французский производитель обоев по имени Жан-Батист Ревейон помогал его принарядить. В этой связи он был покрыт золотыми украшениями, которые "освещало" нарисованное солнце.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий