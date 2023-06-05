Зачем Людовик XVI отправил в полет петуха и курицу

Более двух столетий назад французский король стал свидетелем необычной картины: он наблюдал за петухом, курицей и уткой, парящими в небе.

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О том, как это произошло, и почему самое время узнать об этой истории именно сегодня, – в материале "Рамблер".

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Однажды два француза и брата по совместительству придумали воздушные шары. И вот как это было.

20-летние Жозеф и Этьен Монгольфье владели бумажной фабрикой. Однажды им в голову пришла ничего не предвещающая мысль: поэкспериментировать с бумагой и тканью, объединив их в нечто, напоминающее мешок. У них это получилось, но братья на этом не остановились: они решили поднести пламя к небольшому отверстию в тканевом шаре. Конечно, как только они это сделали, мешок увеличился в объемах и начал от них улетать.

Юноши обрадовались необычному изобретению и продолжили импровизировать. Следующий мешок имел более внушительные размеры и достигал около 10 метров в диаметре. Его показ состоялся в Анноне 5 июня 1783 года, то есть ровно 240 лет тому назад. Толпа людей, ставших свидетелями эксперимента, была в восхищении.

Таким образом, первый воздушный шар показал себя в деле. Но и на этом нельзя было останавливаться, почитали французы.

После

После своего успеха братья решили запатентовать свое произведение искусства, которое они так и назвали – "Монгольфьер". Он, кстати говоря, мог взлетать на целых 1,5 км и находиться в невесомости в течение около 10 минут. Спустя несколько месяцев патент был получен. Но не только он: предприимчивым юношам разрешалось отправить шар в первое путешествие. Сажать людей в парящее судно молодые люди не осмелились, так как считали затею слишком опасной.

Тот самый полет

По этой причине в сентябре 1783 года в Версале шар взлетел в небо с овцой, петухом и уткой на борту. Они парили в воздухе в течение нескольких минут, в то время как король Людовик XVI вместе со своей женой наблюдали за зрелищем. Зрителей было много: на шоу собралась многотысячная толпа. Шар пролетел несколько километров и удачно приземлился.

Примечательно, что первые пассажиры были выбраны не случайным образом. Предполагалось, что физиология овцы схожа с человеческой, а утка выступала в качестве, так сказать, индикатора контроля: если бы она начала летать, это означало, что что-то пошло не так. А вот петух, вероятно, оказался на шаре за компанию.