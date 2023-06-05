Частный детектив назвал самые популярные запросы россиян

Частный детектив анонимно рассказал изданию "Страсти", сколько стоят его услуги и с какими запросами к нему чаще всего обращаются клиенты в России.

© Кадр из фильма "Достать ножи"

По словам специалиста, основная задача частного детектива — это сбор информации. Объектом слежки могут быть чья-то жена или муж, ребенок, занимающийся "неблаговидными делами", сотрудник, замеченный в офисе конкурентов или же должник, который скрывает свое имущество и доходы.

"Наши клиенты – люди, жаждущие правды. Это коллеги, родственники, партнеры, друзья, родители. Если человек чувствует, что от него что-то скрывают, он может обратиться к нам", — рассказал эксперт.

Иногда к частному детективу обращаются клиенты, которые переживают, что арендодатель установил камеры в съемной квартире и следит за их частной жизнью, или девушки, за которыми следит ревнивый партнер. Клиентом также может быть крупная компания, которая следит за конфиденциальностью переговоров в арендованных помещениях.

Одно из направлений работы частного детектива — это поиск переписок в социальных сетях. Залезать в чужие телефоны незаконно, однако специалисты подсказывают клиентам, как найти нужные им переписки в интернете.

По словам собеседника издания, человек везде оставляет цифровые следы и, пользуясь сервисами, мы продаем свою анонимность третьим лицам:

"Мы сами выкладываем на общее обозрение свои фото. Мы сами становимся участниками обнародования сведений о себе. От конфиденциальности уже мало что осталось. Скрываться от нас, детективов, - это обречь себя на полную изоляцию от общества".