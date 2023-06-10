День Никиты Гусятника: что нельзя делать 10 июня

Православная церковь 10 июня чтит память епископа Никиты Халкидонского, который родился в VIII веке и был подвержен пыткам во времена правления императора Византийской империи Льва Армянина.

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В народе его прозвали Гусятником, так как в это время начинали выпускать на водоемы маленьких гусят. На Руси считали, что Никита Халкидонский оберегает подрастающих птиц.

С 10 июня связано множество древних примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 10 июня

Наши предки верили, что в день Никиты Гусятника в дом могут проникнуть нечистые силы, которые принесут в семью беды: все начнет ломаться, биться, люди спотыкаться на ровном месте, а дети плакать. Чтобы этого не произошло, нельзя 10 июня оставлять распахнутыми окна и двери.

Не стоит сегодня и звать гостей. Считалось, что в этот день чужие люди, уходя из дома, могут забрать из него счастье и благополучие. Если в жилье все-таки вошел посторонний, нужно вымести порог после ухода всех гостей.

Еще один запрет касается детей. В день Никиты Гусятника нельзя ругать ни своего, ни чужого ребенка. Наши предки были убеждены, что человек, который 10 июня поднимет голос на детей, будет несчастен и беззащитен. Нельзя также плохо относиться к птицам: кричать на них и, тем более, бить.

Если вы собираетесь сегодня готовить, сделайте что-то простое. Поверья гласят, что сложные блюда, приготовленные в день Никиты Гусятника, запутают отношения в семье.

Кроме того, 10 июня известно как Полудницы. В народе так называли злых духов, которые принимали женское обличие и появлялись в полях в жаркую погоду. Наши предки верили, что нечистая сила могла вселиться в незамужних девушек, поэтому им нельзя было выходить на улицу в полдень. Мужчин же, которые работают в поле днем, Полудницы могли защекотать насмерть.