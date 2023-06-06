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Собаку включили в Книгу Гиннесса за самый длинный язык

В Книгу рекордов Гиннесса включили собаку из США по кличке Зои. Речь идет о питомце – помесь лабрадора и немецкой овчарки. Эксперты установили, что у пса самый длинный язык, длина органа – 12 сантиметров.

Собаку включили в Книгу Гиннесса за самый длинный язык
© Мир24

Владельцы рассказали, что Зои появилась у них, когда ей было шесть недель. При этом супруги сразу заметили, какой у собаки выдающийся язык.

«Мы ожидали, что со временем это исправится, однако у нее все еще огромный язык по сравнению с туловищем», – цитирует хозяйку собаки агентство UPI.

По словам владельцев, их питомица пользуется популярностью у соседей. Когда Зои гуляет, все проходящие мимо люди, а в особенности дети, всегда хотят ее погладить. Животное, судя по его поведению, в восторге от такого внимания. «Она, конечно, дружелюбная, но иногда в порыве чувств может пустить на вас слюни», – добавила хозяйка.

Недавно кошка по кличке Рози из Британии отметила свой 32-й день рождения. Ее могут признать старейшей кошкой в мире.

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