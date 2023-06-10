Как понять, что стареющей кошке нужна ваша помощь: 5 признаков

По общепринятым меркам процесс старения у кошек запускается в семь лет. Кошек в возрасте с 11 до 14 лет принято называть пожилыми. 15 лет и выше – преклонный возраст для кошек.

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Однако признаки старения у разных кошек проявляются в разном возрасте. К примеру, некоторые питомцы могут оставаться активными и любознательными даже в 12 лет, а иные уже в 10 лет становятся вялыми и часто болеют.

Чтобы выяснить, как на самом деле чувствует себя ваш любимец, важно следить за его поведением – это позволит вовремя обратиться к ветеринару при необходимости и продлить жизнь питомцу. Подробнее – в материале "Рамблера".

Замедленная реакция

Немногие знают об этом, но кошки тоже сталкиваются с деменцией. Если вы заметили, что питомец не может найти свою лежанку, миску или мечется в поисках туалета, вполне возможно, что всему виной возрастные когнитивные изменения.

Проблемы с прыжками

Здоровые кошки любят забираться на высокие тумбы и даже на шкафы – прыжки не вызывают у них проблем. Но старым кошкам может быть тяжело прыгать или забираться по лестнице из-за проблем с суставами. В данном случае важно не медлить с походом к ветеринару. Помимо этого, чтобы создать комфортные условия для животного, важно разместить на полу несколько уютных лежанок.

Изменения в поведении

Если ваша кошка всегда была любвеобильна и не боялась новых людей, а теперь прячется в углу и не проявляет ласку даже к хозяевам, этот признак может указывать на психическое расстройство. Кроме того, в некоторых случаях данный симптом сигнализирует о проблемах с почками у животного.

Портится шерсть

С возрастом коты начинают меньше ухаживать за собой. Из-за этого их шерсть становится тусклой или жирной. Чтобы помочь любимцу, предложите ему более качественный корм, чаще вычесывайте его и обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Изменение режима сна