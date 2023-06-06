Россияне рассказали, какие ошибки в языке их больше всего раздражают. 6 июня в России отмечают день рождения Александра Пушкина, который, как известно, «наше всё». Пушкин и русский язык, считай, синонимы. Журналисты «МК в Томске» в честь праздника спросили у людей на улицах, какие ошибки в родном языке бесят их больше всего. Проверьте, не допускаете ли вы такие же.

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Многих раздражают банальные орфографические ошибки. Жительница Томска по имени Марина рассказала, что её 40-летний коллега в переписке использует слово «извени» (на всякий случай: правильно «извини»). По словам россиянки, даже её сыну-семикласснику даётся написание этого слова, а вот взрослому человеку — нет. Может, потому что давно школу окончил?

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Другая женщина пожаловалась на тотальную безграмотность в социальных сетях и на разных интернет-ресурсах.

«Я встречала в текстах "моё день рождения" и "заместо". Порой просто теряю дар речи, кто всё это пишет?» — возмутилась пенсионерка.

Отдельная тема в великом и могучем — числительные и их склонение. Это особенно цепляет за живое жителя Томска по имени Иван. У него не укладывается в голове, почему большинство постоянно говорит «пятиста», хотя правильная форма «пятисот».

По словам Ивана, грешат ошибками даже те, у кого, по идее, должна быть кристально чистая речь, — радиоведущие.

«Совсем недавно ехал в машине и услышал, как московский ведущий сказал "цены дешевеют". Я аж подпрыгнул от возмущения. Цены не могут дешеветь, они могут снижаться», — раздражённо сказал Иван.

Русский язык против англицизмов

За чистоту русского языка борются и власти. За орфографические ошибки наказывать никого вроде бы не собираются, как бы ни мечтали об этом некоторые учителя. А вот с засильем иностранных слов решено бороться. Владимир Путин даже издал отдельный указ на эту тему.