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Зафиксирован самый первый поцелуй в истории человечества

Поцелуи считаются не только делом приятным, но и полезным для здоровья. Но когда и зачем люди придумали подобное проявление нежности и всегда ли поцелуи были показателем интимной близости между мужчиной и женщиной?

Зафиксирован самый первый поцелуй в истории человечества
© Eva.ru

Оказывается поцелуи куда старше, чем предполагали ученые. Недавно датские исследователи нашли глиняные таблички из Древней Месопотамии, которые зафиксировали поцелуй. Табличкам по примерным подсчетам более 4500 лет, а значит теория о зарождении традиции целоваться в корне неверна. Поцелуи оказались на 1000 лет старше, чем предполагалось ранее.

До сих пор первыми свидетельствами считались индийские тексты, которым 3500 лет. В конце концом, именно индийцы научили древних римлян и греков поцелуям, а там уж и вся Европа вошла во вкус.

Впрочем, изначально поцелуи носили отнюдь не романтический характер, а были скорее способом для матери накормить пережеванной пищей своего ребенка. Подобно птицам изо рта в рот. А вот первое упоминание интимного поцелуя встречается в древних текстах, датируемых 2500 годом до нашей эры. Эти тексты наносились на глиняные таблички, тысячи из которых сохранились до сегодняшнего дня.

К слову о романтике, поцелуи стали интимными и сексуальными лишь в процессе эволюции. Антропологи убеждены — через запахи и слюну наши предки обменивались биохимической информацией, что позволяло им точно определить, подходит им физиологически выбранный партнер или же нет.

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