"Сумеречный сон": как появился метод безболезненных родов и почему его нет сейчас

Считается, что боль во время родов – самая сильная из тех, которые способен испытывать человек. Порой женщины годами откладывают материнство или вовсе отказываются от него из-за того, что всерьез опасаются болевых ощущений, которые неизбежно сопровождают роды.

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Неудивительно, что на протяжении веков женщины мечтали о средстве, которое поможет рожать детей безболезненно. В начале XX века в СМИ появилась информация о том, что такое средство существует. Но почему его нет сейчас? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В 1906 году немецкие акушеры Бернхард Крониг и Карл Гаусс изобрели новую анестезию для рожениц, в состав которой входили морфин и скополамин. Морфин был призван облегчить болевые ощущения, а скополамин вызвать сонливость, легкое чувство эйфории, а затем амнезию.

Проведя ряд экспериментов врачи начали применять "сумеречный сон" – так они прозвали анестезию – на практике. Роды при помощи новомодной анестезии проводили в Баденском государственном университете. Поначалу о "сумеречном сне" знали лишь местные жители, но вскоре информация дошла и до других регионов Германии, а позже разлетелась по всему миру.

В Германию начали стекаться сотни женщин из разных стран и континентов, в том числе из США, России и Африки. "Сумеречный сон" приобрел бешеную популярность, и женщины, опробовавшие его, как одна, говорили о преимуществах изобретения.

Однако спустя некоторое время ситуация начала выходить из-под контроля. В попытках повторить успех Кронига и Гаусса неопытные медсестры порой неверно отмеряли дозу скополамина, из-за чего новорожденные страдали от проблем с дыханием.

Вдобавок к этому многие врачи игнорировали условия, которые предоставлял роженицам Баденский университет. Здесь женщины рожали в мягких кроватях с повязками на глазах, которые блокировали свет, с ватными шариками в ушах и в смирительных рубашках. При этом возле каждой женщины постоянно находился врач.

Журналисты несколько лет пытались раскрыть главную тайну "сумеречного сна", и однажды им это удалось. Оказалось, что на самом деле девушки испытывали такую же боль, как во время обычных родов – об этом свидетельствовали крики в клинике и ожоги от рукавов, которыми рожениц привязывали к кроватям. Однако из-за амнезии женщины попросту забывали о пережитом, а порой даже не верили в то, что у них есть ребенок.