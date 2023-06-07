Проекты Mriya Resort & SPA стали лауреатами премии «Лучшие социальные проекты России»
1 июня 2023 года состоялся ежегодный форум «Лучшие социальные проекты России», направленный на поддержку и выявление самых прогрессивных общественных инициатив, создание условий для устойчивого развития. В рамках форума были определены лучшие социальные проекты России. Среди них - документальный фильм “Манифест новой женственности” и проект «Рисуем профессию мечты».
Фильм «Манифест новой женственности», созданный Mriya Resort & SPA, был признан «Лучшим социальным проектом 2023» среди программ поддержки женщин. Этот фильм стал первым масштабным исследованием того, какой разной может быть женщина и объединил голоса 16 героинь с диаметрально противоположным опытом и жизненной позицией: от актрисы Екатерины Стриженовой до популярного блогера Виктории Портфолио, от бизнес-леди Снежанны Георгиевой до пилота Russian Drift Series Екатерины Набойченко. Все они поделились своим взглядом на образ современной женщины и вдохновили относиться к себе с любовью и заботой, следовать за своей мечтой.
Белла Геворгян, генеральный менеджер Mriya Resort & SPA отметила, что фильм получился очень теплым и поддерживающим. Именно таким, каким его задумали 2 года назад, вдохновившись атмосферой Mriya Life - атмосферой любви и принятия, которая позволяет восстанавливать физические и духовные силы. Именно из желания поделиться этой атмосферой и родился фильм, - поделилась она.
Проект «Рисуем профессии мечты» от Mriya Resort & SPA стал лауреатом в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи». Проект направлен на поддержку и развитие талантов детей, оставшихся без попечения родителей и молодежи с ограниченными возможностями. Для 30 детей в рамках проекта были организованы встречи с космонавтом, автогонщиком, пианисткой, капитаном яхты, кинологом, режиссером, дизайнером одежды, экологом, полицейскими, дизайнерами, шеф-поварами, водителями, экологами. В проекте приняли участие 15 партнеров досуговых и образовательных организаций, 14 партнеров по благотворительности и более 30 волонтеров.