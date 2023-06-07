Проекты  Mriya Resort & SPA стали лауреатами премии «Лучшие социальные проекты России»

1 июня 2023 года состоялся ежегодный форум «Лучшие социальные проекты России», направленный на поддержку и выявление самых прогрессивных общественных инициатив, создание условий для устойчивого развития. В рамках форума были определены лучшие социальные проекты России. Среди них - документальный фильм “Манифест новой женственности” и проект «Рисуем профессию мечты».

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Фильм «Манифест новой женственности», созданный Mriya Resort & SPA, был признан «Лучшим социальным проектом 2023» среди программ поддержки женщин. Этот фильм стал первым масштабным исследованием того, какой разной может быть женщина и объединил голоса 16 героинь с диаметрально противоположным опытом и жизненной позицией: от актрисы Екатерины Стриженовой до популярного блогера Виктории Портфолио, от бизнес-леди Снежанны Георгиевой до пилота Russian Drift Series Екатерины Набойченко. Все они поделились своим взглядом на образ современной женщины и вдохновили относиться к себе с любовью и заботой, следовать за своей мечтой.

Белла Геворгян, генеральный менеджер Mriya Resort & SPA отметила, что фильм получился очень теплым и поддерживающим. Именно таким, каким его задумали 2 года назад, вдохновившись атмосферой Mriya Life - атмосферой любви и принятия, которая позволяет восстанавливать физические и духовные силы. Именно из желания поделиться этой атмосферой и родился фильм, - поделилась она.

предоставлено пресс-службой