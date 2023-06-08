Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал фразу: "Не свисти –денег не будет!". Кто-то после этого предупреждения раз и навсегда отказывается от свиста, а кто-то не придает ему значения и продолжает свистеть в свое удовольствие.

© Кадр из фильма "Свистуны"

Так или иначе эта примета довольно известна, но мало кто знает, как она возникла и почему считается, что свистунам грозит безденежье.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Чаще всего люди опасаются свистеть в страхе потерять или так и не обрести финансовое благополучие. Однако отсутствие денег –не единственное, что сопровождает свист, по мнению суеверных людей. Так, считается, что, поддавшись соблазну посвистеть, люди обрекают себя на одиночество, рискуют столкнуться с серьезными недугами, бездетностью и разрушить карьеру. А беременным женщинам опасно свистеть, потому что свист может спровоцировать осложнения во время родов.

Но почему свист так порицается? Согласно самой распространенной версии, в древние времена наши предки верили, что при помощи свиста общается нечисть. А значит, человек, который свистит, собирает вокруг себя демонов и бесов. Они, в свою очередь, создают неприятности для человека.

Кроме того, свист неизменно ассоциируется с ветром. А ветер –именно та буйная стихия, которая может навлечь беды. Сильный ветер нередко становился причиной стихийных бедствий, и чтобы восстановить свои поселения, людям требовалось много времени, сил и финансовых вложений. В связи с этим наши предки приравнивали свист к разрушению дома.

Считается также, что свист не нравится домовому (по этой причине суеверные люди особенно опасаются свиста в доме). В отместку за свист домовой может нанести вред человеку: устроить проблемы с электричеством, канализацией, спрятать вещи и испортить растения.

Помимо прочего, свист считается оскорбительным звуком, поскольку на Руси, свистя, мужчины подзывали к себе публичных женщин – их еще называли свистушками.